İran Devrim Muhafızları, ABD kontrolündeki Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'ne yönelik yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının "57. misilleme dalgası" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Devrim Muhafızları, saldırıda Qiam ve Zulfikar tipi balistik füzelerin kullanıldığını duyurdu. Açıklamada, operasyonun ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Söz konusu saldırı, İran ile ABD arasındaki gerilimin giderek arttığı bir dönemde geldi. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin bölgedeki çatışma riskini daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor.
Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, El-Udeid Üssü bölgedeki en büyük ABD askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Olası hasar veya can kaybına ilişkin detaylar ise netleşmedi.
Son Dakika › Dünya › İran'dan ABD'nin Orta Doğu'dak en büyük üssüne füze saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?