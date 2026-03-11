İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım - Son Dakika
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran\'dan ABD\'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
11.03.2026 15:10
ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 12'nci gününde karşılıklı saldırılar şiddetlenirken, İran'ın ABD'ye ait THAAD radarını imha ettiği iddiası ve bölgedeki yeni saldırılar gerilimi daha da artırdı. İsrailli Maariv gazetesi gelişmeyi ''ABD için büyük darbe'' başlığıyla duyurdu.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 12'nci gününde karşılıklı saldırılar şiddetini artırarak sürüyor. ABD'li bir yetkilinin İran'ın ABD'ye ait gelişmiş hava savunma sistemi THAAD'ın radarını imha ettiğini kabul etmesi, çatışmalarda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

İSRAİL GAZETESİ: ABD İÇİN BÜYÜK DARBE

Üst düzey bir ABD'li yetkili, İran'ın Ürdün'de konuşlu bulunan THAAD hava savunma sistemine ait radarın imha edildiğini doğruladı. İsrailli Maariv gazetesi gelişmeyi "ABD için büyük darbe" olarak duyurdu. Haberde, THAAD sisteminin ABD'nin en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul edildiği vurgulandı.

İRAN: ABD HEDEFLERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD ve İsrail'e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bölgedeki ABD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 38'inci dalgası kapsamında Orta Doğu'daki ABD hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada Kuveyt'te bulunan ABD'ye ait Udairi helikopter üssünün hedef alındığı ifade edilerek, iki eş zamanlı füze saldırısının ardından çok sayıda ABD askerinin etkisiz hale getirildiği ve 100'den fazla yaralının Kuveyt'teki hastanelere sevk edildiği iddia edildi. İran Devrim Muhafızları açıklamasında ayrıca, "Sadece düşmanın tam teslimiyetini düşünüyoruz. İran üzerindeki savaşın gölgesi kaldırıldığında savaşı sona erdireceğiz" ifadelerine yer verildi.

KATAR'DA FÜZE ALARMI

Gün içerisinde Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu. Füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi. Ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderilirken, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği açıklandı. Vatandaşlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi. Katar Savunma Bakanlığı ise Katar'ı hedef alan füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

İRAN'DA HASTANE AĞIR HASAR GÖRDÜ

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan bir hastanenin ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre "Fars Körfezi Şehitleri Eğitim ve Tıp Merkezi" saldırılarda ciddi hasar aldı. Patlamaların şiddeti nedeniyle hastaneye ait bazı binalar ve ekipmanlar tahrip oldu. Hastanede bulunan hastaların ise "Nükleer Bilim İnsanı Şehitler Hastanesi"ne nakledildiği bildirildi.

İRAN: 10 İSRAİL İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları, sabahın erken saatlerinde İsrail'e ait Hermes-900 ve Heron TP modelleri de dahil olmak üzere toplam 10 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

ABD BASINI: İRAN YENİ TAKTİK UYGULUYOR

The New York Times gazetesi, ABD'li üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde İran ordusunun savaş ilerledikçe taktik değişikliğine gittiğini yazdı. Haberde Pentagon'un İran'ın tüm füze fırlatma alanlarına ilişkin net bilgiye sahip olmamasından endişe duyduğu belirtilirken, İran'ın ABD radarları gibi kritik hedeflere saldırmak için bazı füzeleri yedekte tuttuğu değerlendirmesine yer verildi.

