İran'dan bölgeyi kan gölüne çevirecek intikam yemini

01.03.2026 17:04
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda 24 saat geride kaldı. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü. Ayetullah Arafi'nin geçici göreve gelmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ulusa sesleniş konuşmasında intikam yemini etti. Pezeşkiyan, "Düşmanlarımızın üslerini ve yeteneklerini yok ederek onları umutsuzluğa sürükleyeceğiz. Düşmanın planları karşısında birlik olmalıyız" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran misilleme yaptı. İran Kızılayı 201 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan "Geçici liderlik konseyi göreve başladı, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İRAN KIZILAYI: 201 ÖLÜ, 747 YARALI

İran Kızılayı, ülke genelinde düzenlenen bombardımanlarda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı. Can kaybının artabileceği belirtiliyor.

PEZEŞKİYAN: GEÇİCİ KONSEY GÖREVE BAŞLADI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ulusa sesleniş konuşmasında sert mesajlar verdi. Pezeşkiyan, "Düşmanlarımızın üslerini ve yeteneklerini yok ederek onları umutsuzluğa sürükleyeceğiz. Düşmanın planları karşısında birlik olmalıyız" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, "Liderimiz İmam Hameney hain saldırıyla şehit edildi. Ben, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi'den oluşan geçici liderlik konseyi çalışmalarına başladı. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

