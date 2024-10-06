İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika
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Dünya

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran\'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran ve İsrail arasında artan gerilim sonra İran'dan dikkat çeken bir karar geldi. Ülkedeki uçuşların ''operasyonel kısıtlamalar'' nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıklandı.

06.10.2024 19:49
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Geçtiğimiz hafta İran'ın yüzlerce füze ile İsrail'e saldırmasının ardından Orta Doğu'da ateşlenen fitil sönmüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki saldırılarını arttırarak devam ettirmesi nedeniyle tehdit dolu açıklamalar art arda gelmeye devam ederken İsrail'in misillemesiyle ilgili takvim bir yandan işlemeye devam ediyor. Sıcak bölgeden gelen son haber ise İran'dan geldi. İran, İsrail tehdidi nedeniyle ülkedeki uçuşların yarın 06.00'ya kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İRAN DETAY VERMEDEN İPTAL KARARINI DUYURDU

İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ederken, İran'da tüm uçuşlar yarına kadar iptal edildi. İran basınının İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, İran'daki tüm havalimanlarında uçuşların yerel saatle 21.00'dan yarın yerel saatle 06.00'a kadar iptal edildiği bildirildi. Haberlerde, sözcünün daha fazla ayrıntı vermediği ve operasyonel kısıtlamalar nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söylediği aktarıldı.

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İRANLI YETKİLİ: İSRAİL SALDIRISI BÜYÜK OLMAYACAK

İsminin açıklanmasını istemeyen İranlı bir güvenlik yetkilisi, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırıları sonrasında Tel Aviv yönetiminin İran'a misilleme tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail'in önemli ve stratejik siyasi, askeri ve ekonomik bir merkezi hedef almasını beklemediklerini aktaran söz konusu yetkili, "Bunun sınırlı ve küçük çaplı bir girişim olacağını ve (İsrail'in) İran'ın güvenlik açısından kırmızı çizgilerini aşmayacağını, sabır sınırlarını zorlamayacağını düşünüyoruz" dedi.

İranlı yetkili, şöyle devam etti:

Bu muhtemel saldırı sonrasında İsrailliler İran'ın saldırısını yanıtsız bırakmadıklarını öne sürebilir ve bir diğer yandan da küresel çapta bir medya propagandası başlatarak önemli bir hedefi vurdukları telkininde bulunabilir. İranlı yetkili ayrıca, İsrail'in bundan sonraki süreçte Lübnan ve Filistin'le ilgilenmesini önlemek için İran'ın çeşitli bölgelerinde protestolar düzenlenmesi için planlamalar yaptığını savundu.

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

TEL AVİV'İN "ÇOK GÜÇLÜ" MİSİLLEME TEHDİTLERİ

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarından sonra Tel Aviv yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti. İsrail medyası, Tel Aviv'in, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun merkez binasının muhtemel hedefler arasında değerlendirildiğini iddia etmişti. İsrail'in tehditlerine karşılık ise İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alarak karşılık verecek.

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İRAN PETROL BAKANINDAN EN BÜYÜK TERMİNALE ZİYARET

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Paknejad, Buşehr eyaletine yaptığı ziyaret sırasında petrol tesislerini ziyaret etmek için Hark Adası'na gitti. Adadaki petrol tesislerinin üst düzey yöneticileri tarafından karşılanan İranlı Bakanın, ülkenin en büyük petrol terminaline ev sahipliği yapan adadaki tesisleri ziyaret edeceği belirtildi. Petrol Bakanı Paknejad, dün de Aseluye kentindeki doğal gaz tesislerini ziyaret etmişti.

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

GÖZLER O TESİSLERE ÇEVRİLMİŞTİ

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra İsrail'in enerji, petrol ve nükleer tesislere saldırı tehdidinde bulunması üzerine gözler İran'ın stratejik öneme sahip tesislerine çevrildi. İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırı yapmayı planladığına dair gelen tehditler üzerine İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, önceki gün yaptığı açıklamada, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini söylemişti.

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Joe Biden da önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde tepki vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." ifadelerini kullanmıştı. Ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinin yaklaşık 50 kilometre açıklarında yer alan Hark Adası, devlete ait İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) tarafından kurulan devasa petrol depolama tanklarına ev sahipliği yapıyor. Ada ayrıca İran'ın en büyük petrol ihracat terminaline de sahip. Burada, tankerlere yüklenen ham petrol, dünya pazarlarına sevk ediliyor. Petrol ihracatının büyük kısmı bu adadan yapılıyor.

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Son Dakika Dünya İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İsmail Eker:
    Iki ulkede alcak 6 0 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    İran'ı dert etmeyin, düşmanlarına randevu ile füze gönderdiği için, ortadoğuyu karıştıracak bir hamle yapamaz. 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    desene petrol fiyatları el yakacak 3 0 Yanıtla
  • Emre Bey:
    İran İsrail dostlukları ile Ortadoğu’da kan gövdeyi Götürdü İran Türkiye düşmanıdır En büyük dostları abd İsrail ingilteredir Müslümanlıkla yakından uzaktan alakası yoktur. 2 0 Yanıtla
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