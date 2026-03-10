İran'dan İsmail Kaani iddiasına yalanlama: Sahada görevinin başında - Son Dakika
İran'dan İsmail Kaani iddiasına yalanlama: Sahada görevinin başında

10.03.2026 13:10
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin casusluk suçlamasıyla idam edildiği iddialarını yalanladı. Sadık, Kaani'nin sahada olduğunu ve bizzat savaşın yönetiminde görev aldığını söyledi.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hakkında ortaya atılan iddialar bölgede gündem oldu. Bazı medya organlarında Kaani'nin casusluk suçlamasıyla idam edildiği yönünde haberler yayımlanırken, Tahran yönetiminden bu iddialara sert bir yalanlama geldi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek İsmail Kaani'nin görevine devam ettiğini açıkladı. Sadık yaptığı değerlendirmede, "İsmail Kaani sahada ve bizzat savaşı yönetiyor." ifadelerini kullandı.

CASUSLUK VE İDAM İDDİALARI GÜNDEM YARATTI

Son günlerde özellikle bazı bölgesel ve sosyal medya kaynaklarında Kaani'nin İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ardından idam edildiği iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'daki güvenlik yapısına ilişkin spekülasyonların artmasıyla birlikte gündeme gelmişti.

İDDİALARA YALANLAMA

İranlı yetkililer ise bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek Kaani'nin görev başında olduğunu ve askeri operasyonların koordinasyonunda aktif rol oynadığını vurguladı.

KUDÜS GÜCÜ'NÜN BAŞINDA

İsmail Kaani, 2020 yılında ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ardından göreve getirilmişti. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü, İran'ın yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerinden sorumlu en önemli birimlerden biri olarak biliniyor.

Kaani'nin görevi kapsamında İran'ın bölgedeki müttefikleriyle ilişkileri koordine ettiği ve özellikle Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki İran destekli gruplarla bağlantıları yönettiği belirtiliyor.

SAVAŞIN ORTASINDA SPEKÜLASYONLAR ARTTI

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş sırasında İran'daki askeri ve siyasi kadrolar hakkında çok sayıda iddia gündeme geliyor. Özellikle İsrail'in İran'daki üst düzey hedeflere yönelik saldırılarının ardından İran yönetimindeki isimlerin durumu ve görevleri hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor.

Uzmanlara göre savaş ortamında bilgi kirliliği ve psikolojik savaş unsurları da artıyor. İranlı yetkililer de Kaani hakkındaki iddiaların bu tür bilgi operasyonlarının bir parçası olabileceğini değerlendiriyor.

İRAN CEPHESİNDE KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ

İsmail Kaani, İran'ın bölgesel askeri stratejisinde kilit isimlerden biri olarak görülüyor. Devrim Muhafızları içindeki deneyimi ve Kudüs Gücü'ndeki uzun yıllara dayanan görevleri nedeniyle İran'ın dış operasyonlarının önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tahran yönetiminin son açıklamasıyla birlikte Kaani'nin idam edildiği yönündeki iddialar resmi olarak reddedilmiş oldu.

