İran, İsrail\'de Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu

ABD ile İsrail'in saldırısı altındaki İran'ın misillemeleri devam ediyor.
Son olarak İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.
Söz konusu açıklamadan kısa bir süre sonra ise İran füzeleri, İsrail semalarına ulaştı. Başkent Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. Devreye giren İsrail hava savunma sistemi İran füzelerini etkisiz hale getirmeye çalıştı.
İran Devrim Muahıfızları Ordusu'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Ben Gurion Havalimanı, Ramat David Hava Üssü, Hayfa Deniz Tersanesi ve Beit Shemesh ile Aşdod'daki askeri sanayi kompleksleri gibi hayati önem taşıyan hedefler hassas vuruşlarla vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Tel Aviv'den gelen görüntülerde Ben Gurion Havalimanı'ndan dumanların yükseldiği ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği görüldü. Yine Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Shoham'da binalara isabet eden şarapnellerin yarattığı hasar da kameraya yansıdı.
