İran, İsrail'de Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu
İran, İsrail'de Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu

İran, İsrail\'de Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu
08.03.2026 00:52
İran, İsrail\'de Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısında başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı da hedef alındı. Saldırı sonrası havalimanı bölgesinden dumanlar yükselirken, çevredeki bazı binalarda şarapnel isabetleri nedeniyle hasar oluştu.

ABD ile İsrail'in saldırısı altındaki İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre sonra ise İran füzeleri, İsrail semalarına ulaştı. Başkent Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. Devreye giren İsrail hava savunma sistemi İran füzelerini etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN HEDEFLER HASSAS VURUŞLARLA VURULDU

İran Devrim Muahıfızları Ordusu'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Ben Gurion Havalimanı, Ramat David Hava Üssü, Hayfa Deniz Tersanesi ve Beit Shemesh ile Aşdod'daki askeri sanayi kompleksleri gibi hayati önem taşıyan hedefler hassas vuruşlarla vuruldu" ifadelerine yer verildi.

BEN GURİON HAVALİMANI'NDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Öte yandan Tel Aviv'den gelen görüntülerde Ben Gurion Havalimanı'ndan dumanların yükseldiği ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği görüldü. Yine Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Shoham'da binalara isabet eden şarapnellerin yarattığı hasar da kameraya yansıdı.

Son Dakika Dünya İran, İsrail'de Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: İran, İsrail'de Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu - Son Dakika
