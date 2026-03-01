İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı - Son Dakika
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İran\'dan İsrail\'e yeni füze saldırısı
01.03.2026 00:20
İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırısını başlattı. Tel Aviv'de birçok nokta hedef alınırken, alevlerin yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.

İRAN İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA VURDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği ifade edildi.

PATLAMALAR YAŞANIYOR

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, söz konusu iki dalgadan ilkinde füzeler işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaşırken, İsrail hava savunma sistemlerinin başkent Tel Aviv'in bulunduğu ülkenin orta kesimine yönelen füzeleri engellemeye çalıştığı sırada güçlü patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

23:44
