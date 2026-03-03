İran\'dan İsrail\'e yeni saldırı dalgası

İran'ın ABD- İsrail'in düzenlediği saldırılara karşı yaptığı misillemede, İsrail'in merkezinde "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde 4 kişi hafif yaralandı.

İRAN, TEL AVİV'İ BİR KEZ DAHA VURDU

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, önleme sırasında şarapnel parçalarının Tel Aviv ve çevresindeki bazı bölgelere düştüğünü duyurdu.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Tel Aviv, Givat Shmuel, Ramat Gan, Petah Tikva, Bnei Brak ve Rosh Haayin bölgelerine ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, Bnei Brak'da şarapnelin isabet ettiği binanın hasar gördüğü aktarıldı. Açıklamada, ikisi Bnei Brak'da olmak üzere 4 kişinin hafif derecede yaralandığı kaydedildi.

ŞEHİRDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Bu arada saldırı nedeniyle araçların alev aldığını ve bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, acil yardım ekiplerinin füze parçalarının düştüğü bölgelerde çalışmalar yaptığı bildirildi.

Ordu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığını açıkladı.

Açıklamada birkaç dakika içinde alarmların devreye gireceği ve talimatlara uyulması gerektiği vurgulandı.