İran\'dan İsrail\'e yeni saldırı dalgası

İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de pek çok noktayı kamikaze İHA'lar ve füzeler vurdu.

İRAN, TEL AVİV'İ VURDU

İran, İsrail'in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Siren seslerinin çaldığı şehre önce kamikaze İHA'lar düştü, ardından balistik füzelerin hedefi oldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.