İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

İran\'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail\'e tehdit
11.01.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'daki protestolar 14. gününde devam ederken, ölü sayısı artık yüzlerle ifade ediliyor. ABD ve İsrail'in protestolara destek veren açıklamaları sonrası İran Parlamento Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf'dan tehdit gecikmedi. Ghalibaf, ABD'nin askeri bir saldırı başlatması halinde İsrail'in ve ABD askeri ve nakliye tesislerinin hedef alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTTA

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyururken bakanlık kaynakları ise rakamın 217 olduğunu aktardı. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

2 BİN 638 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E TEHDİT GELDİ

İran'daki protestolar sürerken Parlamento Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf'dan ABD ve İsrail'in olaylara destek veren açıklamalarına tepki gösterdi. Ghalibaf, ABD'nin askeri bir saldırı başlatması halinde İsrail'in ve ABD askeri ve nakliye tesislerinin hedef alınacağı konusunda uyardı.

İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Muhammed Bağher Ghalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırısı durumunda, hem İsrail hem de ABD askeri ve nakliye merkezleri meşru hedefimiz olacaktır" dedi.

İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

"YANLIŞ HESAP YAPMAYIN"

Ghalibaf, "Meşru savunma çerçevesinde, kendimizi bir eylemden sonra tepki vermekle sınırlı görmüyoruz ve Trump'a ve bölgedeki müttefiklerine yanlış hesap yapmamaları gerektiğini söylüyoruz" diyerek Trump'ı "hayalperest" olarak nitelendirdi.

İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı. Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.

Parlamento, Politika, İsrail, Gündem, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit - Son Dakika

KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Sezen Aksu karantinaya alındı Sezen Aksu karantinaya alındı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
CHP’liler Meclis’te “Emekli“ nöbetinde Özel’den destek geldi CHP'liler Meclis'te "Emekli" nöbetinde! Özel'den destek geldi

09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
09:33
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı’nı tiye aldı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
08:27
68 kentte “sarı“ alarm Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul’da kar aniden bastıracak
68 kentte "sarı" alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
07:00
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
06:21
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
03:16
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
01:16
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
01:00
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 10:29:00. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.