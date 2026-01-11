İran\'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail\'e tehdit

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTTA

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyururken bakanlık kaynakları ise rakamın 217 olduğunu aktardı. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

2 BİN 638 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E TEHDİT GELDİ

İran'daki protestolar sürerken Parlamento Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf'dan ABD ve İsrail'in olaylara destek veren açıklamalarına tepki gösterdi. Ghalibaf, ABD'nin askeri bir saldırı başlatması halinde İsrail'in ve ABD askeri ve nakliye tesislerinin hedef alınacağı konusunda uyardı.

Muhammed Bağher Ghalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırısı durumunda, hem İsrail hem de ABD askeri ve nakliye merkezleri meşru hedefimiz olacaktır" dedi.

"YANLIŞ HESAP YAPMAYIN"

Ghalibaf, "Meşru savunma çerçevesinde, kendimizi bir eylemden sonra tepki vermekle sınırlı görmüyoruz ve Trump'a ve bölgedeki müttefiklerine yanlış hesap yapmamaları gerektiğini söylüyoruz" diyerek Trump'ı "hayalperest" olarak nitelendirdi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı. Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.