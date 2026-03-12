İran'dan Trump'a rest! Yeraltı deniz üslerinin görüntülerini paylaştılar - Son Dakika
İran'dan Trump'a rest! Yeraltı deniz üslerinin görüntülerini paylaştılar

12.03.2026 06:48
İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş sürerken Tahran yönetimi yüksek hızlı botlar, gemisavar füzeler ve deniz mayınlarının bulunduğu yeraltı deniz üslerinin görüntülerini paylaştı. Bu hamlenin ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da bombalanacak neredeyse hiçbir hedef kalmadı" sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan savaş devam ederken Tahran yönetimi, yüksek hızlı insansız botlar, gemisavar füzeler ve deniz mayınlarının bulunduğu yeraltı tünellerini kamuoyuna gösterdi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı deniz unsurlarının kullandığı belirtilen yeraltı tünellerinde, çok sayıda yüksek hızlı insansız deniz aracı, gemisavar füze sistemleri ve deniz mayınlarının bulunduğu görüldü. İran basınında yayımlanan görüntülerde tünellerin deniz kıyısına açıldığı ve saldırı botlarının kısa sürede denize çıkabilecek şekilde konuşlandırıldığı dikkat çekti.

DENİZ ÇATIŞMASINA HAZIRLIK İDDİASI

Tahran yönetimi, söz konusu tesislerin özellikle Körfez'deki askeri tehditlere karşı geliştirdiği savunma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Uzmanlar ise bu tür yeraltı üslerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz trafiğini hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, birkaç saat önce yaptığı açıklamada İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonlara değinerek "İran'da bombalanacak neredeyse hiçbir hedef kalmadı" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sürdürdüğü saldırıların ardından bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına yol açtı.

İRAN DENİZ SAVAŞINA MI HAZIRLANIYOR?

Doğrudan "deniz savaşı başlatıyor" demek için kesin bir kanıt yok, ancak İran'ın son hamleleri olası bir deniz çatışmasına karşı hazırlık yaptığını gösteriyor.

Neden böyle yorumlanıyor?

1. Yeraltı deniz üsleri ve tüneller

İran devlet medyası, yüksek hızlı saldırı botları, gemisavar füzeler ve deniz mayınları bulunan yeraltı deniz üslerini ve tünellerini gösterdi. Bu üslerin özellikle ABD donanması ve bölgedeki yabancı güçlere karşı kullanılabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Bu tür tesisler:

- Hızlı saldırı botlarını gizli şekilde saklıyor

- Hava saldırılarından korunmayı sağlıyor

- Ani saldırı ve geri çekilme taktiklerine imkan veriyor

2. İran'ın deniz stratejisi "asimetrik savaş"

İran donanması büyük uçak gemileri yerine:

- küçük ve hızlı füze botları

- deniz mayınları

- drone ve insansız deniz araçları

kullanarak ABD gibi güçlü donanmaları zorlamayı hedefleyen bir strateji izliyor.

3. Hürmüz Boğazı faktörü

Bu hazırlıkların en kritik noktası Hürmüz Boğazı.

Dünyadaki petrol taşımacılığının önemli bir kısmı buradan geçiyor. İran burada:

- mayın döşeme

- gemisavar füze saldırıları

- sürü halinde hızlı bot saldırıları gibi yöntemlerle deniz trafiğini tehdit edebilir.

Sonuç

İran'ın gösterdiği tüneller ve silah sistemleri:

- ABD ve İsrail'e güç gösterisi

- caydırıcılık mesajı olası bir deniz çatışmasına hazırlık olarak yorumlanıyor. Ancak şu anki veriler, İran'ın kesin olarak bir deniz savaşı başlatacağı anlamına gelmiyor; daha çok bölgedeki savaşın denize sıçraması ihtimaline karşı hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

