İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası - Son Dakika
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İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası

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İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcılarından Mehdi Yarrahi'ye, başörtüsü zorunluluğunu eleştiren şarkısı nedeniyle 74 kez kırbaçlandı.

06.03.2025 21:08  Güncelleme: 21:53
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İran'da ünlü pop şarkıcısı Mehdi Yarrahi'nin bir şarkısı başına iş açtı. "Roosarito" (Başörtün) şarkısı nedeniyle Yarrahi kırbaç cezasına çarptırıldı.

POP ŞARKICISI, 74 KEZ KIRBAÇLANDI

Ünlü şarkıcının avukatı Zehra Mioui, cezanın tam ve eksiksiz uygulandığını açıkladı. Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci ve aktivist Nergis Muhammedi, "Mehdi Yarrahi'nin kırbaç cezası, İranlı kadınlara verdiği desteğin intikamı olarak infaz edildi. Mehdi'nin bedenine vurulan kırbaç, İran'ın gururlu, direnişçi kadınlarına ve 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' hareketinin gelişen ve güçlü ruhuna vurulan bir kırbaçtır." sözleriyle karara tepki gösterdi.

Yarrahi'nin söz konusu şarkısı Ağustos 2023'te yayınlanmış, şarkıcı aynı ay gözaltına alınmıştı. Tahran Devrim Mahkemesi, Yarrahi'ye iki yıl sekiz ay hapis cezası vermişti. Bir yıl hapis yatan 42 yaşındaki şarkıcının kalan cezası 74 kırbaç ve paraya çevrilmişti.

İran\'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Hukuk, Müzik, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunus Durak:
    - Ebu Sufyan Mekke' nin fetihinde, korkudan müslüman olan müşrik - Oğlu Muvaviye Hz. Ali' ye ayaklanan, ve Hz. Hasan'ı öldüren halife - Torun Yezid Hz. Hüseyin' i şehit eden halife - Yezid ve ordusu Mekke ve Medine' yi yerle bir edip, Kabeyi yıkan... - Halife Mervan' ın valisi Hacac Kuranı yeniden yazdırıp mevcut kuranları yakan vali Süfyan' ın soyu İslam' ı hurefelerle doldurdu 16 7 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunlar da iyice kafayı yedi. Mal mal işlerle uğraşıyorlar. 15 4 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Ondan sonra kendilerine zarar gelince yayabbiğ yaydım et mislimanlara züyüm ediyoyyaaaayy 4 0 Yanıtla
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