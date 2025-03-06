İran\'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası

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İran'da ünlü pop şarkıcısı Mehdi Yarrahi'nin bir şarkısı başına iş açtı. "Roosarito" (Başörtün) şarkısı nedeniyle Yarrahi kırbaç cezasına çarptırıldı.

POP ŞARKICISI, 74 KEZ KIRBAÇLANDI

Ünlü şarkıcının avukatı Zehra Mioui, cezanın tam ve eksiksiz uygulandığını açıkladı. Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci ve aktivist Nergis Muhammedi, "Mehdi Yarrahi'nin kırbaç cezası, İranlı kadınlara verdiği desteğin intikamı olarak infaz edildi. Mehdi'nin bedenine vurulan kırbaç, İran'ın gururlu, direnişçi kadınlarına ve 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' hareketinin gelişen ve güçlü ruhuna vurulan bir kırbaçtır." sözleriyle karara tepki gösterdi.

Yarrahi'nin söz konusu şarkısı Ağustos 2023'te yayınlanmış, şarkıcı aynı ay gözaltına alınmıştı. Tahran Devrim Mahkemesi, Yarrahi'ye iki yıl sekiz ay hapis cezası vermişti. Bir yıl hapis yatan 42 yaşındaki şarkıcının kalan cezası 74 kırbaç ve paraya çevrilmişti.