ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vur" emri sonrası İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ederken bugün beklenmedik bir saldırı yaşandı.
İran destekli Husiler'in Yemen'den ateşledikleri balistik füzeler İsrail'in kalbi Tel Aviv'deki ülkenin en büyük havalimanı olan Ben Gurion'u vurdu.
Bölgeden servis edilen görüntülerde Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dumanlar yükseldiği görülürken vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.
Öte yandan saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.
İsrail ordusu, Husilerin balistik füze saldırısının ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığını da aktarırken söz konusu görüntüyü X hesabından da paylaştı.
Son Dakika › Dünya › İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu - Son Dakika
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