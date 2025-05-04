İran destekli Husiler, İsrail\'in en büyük havaalanını vurdu

HÜSEYİN DALCI:

Şeytanın enikleri, alışmışlar sadece zavallı sivilleri öldürmeye .En küçük ciddi bir karşılık gördüklerinde ,sırtlan sürüsü gibi kaçacak delik arıyorlar.Rabbim bu yaratıklara karşı çarpışan mücahidlerin yar ve yardımcısı olsun.