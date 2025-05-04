İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu - Son Dakika
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Dünya

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler'in ateşlediği balistik füze, İsrail'in en büyük havaalanı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı yakınlarına düştü. Servis edilen görüntülerde havalimanından dumanlar yükseldiği görülürken İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

04.05.2025 09:48
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vur" emri sonrası İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ederken bugün beklenmedik bir saldırı yaşandı.

İSRAİL'İN KALBİNİ VURDULAR

İran destekli Husiler'in Yemen'den ateşledikleri balistik füzeler İsrail'in kalbi Tel Aviv'deki ülkenin en büyük havalimanı olan Ben Gurion'u vurdu.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

HAVALİMANINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Bölgeden servis edilen görüntülerde Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dumanlar yükseldiği görülürken vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI

Öte yandan saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

ÜLKE GENELİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, Husilerin balistik füze saldırısının ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığını da aktarırken söz konusu görüntüyü X hesabından da paylaştı.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu
İran destekli Husiler, İsrail\'in en büyük havaalanını vurdu

Güvenlik, Politika, İsrail, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Nedim Biçeryen:
    inşaallah gazzeli çocuk ların ahı yerde kalmaz 161 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Allahu Ekber 106 4 Yanıtla
  • zgp4zft64h:
    yan a*q ülkesi 77 1 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    en delikanlı Müslüman lari saygi ile selamlıyoruz 57 1 Yanıtla
  • ismail akca:
    Yapanlardan Hz.Allah razı olsun 56 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    hadi bakalım 54 3 Yanıtla
  • Onder Gordu:
    Yan o.cocugu İsrail devleti 44 0 Yanıtla
  • 008294:
    güzel haberde kaç itraili geberdi o önemli 38 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    israil bıtmıs yok olmus 7 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Şeytanın enikleri, alışmışlar sadece zavallı sivilleri öldürmeye .En küçük ciddi bir karşılık gördüklerinde ,sırtlan sürüsü gibi kaçacak delik arıyorlar.Rabbim bu yaratıklara karşı çarpışan mücahidlerin yar ve yardımcısı olsun. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Çözeli:
    2 milyar islam alemi belki utanır .Yemeni görünce 0 0 Yanıtla
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