Hamaney\'in ölümü sonrası İran\'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

ABD ve İsrail'in saldırılarından en net gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı hedef olarak gösterdiği İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti belli oldu. İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü doğruladı. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

"TARİHİN EN AĞIR TAARRUZ OPERASYONU BAŞLAYACAK"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DA CAN KAYBI 201, YARALI SAYISI 747

Saldırılara ilişkin İran'dan ilk açıklama geldi. İran Kızılayı, 24 şehirdeki saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında en ağır kayıp bir ilkokulda yaşandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlenen saldırıda can kaybı bir kez daha arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıda 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI

İran, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, petrol rotalarına erişimin engellendiğini, hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.