İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in sabah saatlerinde başlayan saldırılarının ardından ikinci bir açıklama yayınladı.

"SİYONİST REJİME DİZ ÇÖKTÜRÜLECEK"

Devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'in saldırılarının cezasız kalmayacağını belirten Hamaney, "İran Silahlı Kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejime diz çöktürecektir" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

"KARŞILIĞIMIZ HAFİF OLMAYACAK"

Hamaney, sözlerine şu şekilde devam etti: "Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir. Karşılığımız hafif olmayacak. Yarım yamalak cevap vermeyeceğiz."

İRAN'DAN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI BEKLENİYOR

İran, İsrail'in gece saatlerinden bu yana devam eden saldırısına karşılık henüz bir misillemede bulunmadı. İran'ın İsrail'i hedef alan balistik füze saldırıları gerçekleştirmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu. İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.