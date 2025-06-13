İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in sabah saatlerinde başlayan saldırılarının ardından ikinci bir açıklama yayınladı.
Devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'in saldırılarının cezasız kalmayacağını belirten Hamaney, "İran Silahlı Kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejime diz çöktürecektir" dedi.
Hamaney, sözlerine şu şekilde devam etti: "Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir. Karşılığımız hafif olmayacak. Yarım yamalak cevap vermeyeceğiz."
İran, İsrail'in gece saatlerinden bu yana devam eden saldırısına karşılık henüz bir misillemede bulunmadı. İran'ın İsrail'i hedef alan balistik füze saldırıları gerçekleştirmesi bekleniyor.
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu. İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.
Son Dakika › Dünya › İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak - Son Dakika
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