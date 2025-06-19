İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye\'ye geliyor

İsrail ile İran arasında çatışmalar 7. gününde de devam ederken, 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu düzenlenecek.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran yarı resmi Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de oturuma katılmak üzere İstanbul'a gelecek.

İSRAİL-İRAN ÖZEL OTURUMU DÜZENLENECEK

İİT toplantısında İran ile İsrail arasındaki ihtilafın ele alınacağı özel bir oturum da gerçekleştirilecek.

BAKAN FİDAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Arakçi'nin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelmesi ve özel bir görüşme yapması bekleniyor.