İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
01.03.2026 19:48  Güncelleme: 19:55
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gerilimi düşürmeye yönelik açıklama geldi. Arakçi, "Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, "Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN DİYALOG İÇİN YEŞİL IŞIK

Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken Tahran'dan tansiyonu düşürecek açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile diyalog sinyali verdi. Arakçi yaptığı açıklamada, Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız" dedi.

"GEÇİŞ KONSEYİ, LİDERLİK GÖREVİNİ YÜRÜTECEK"

Öte yandan Arakçi, Katar basınına ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma ve ülkenin dini lideri Hamaney'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in ülkenin üst düzey yönetimini hedef alan saldırılarının ardından bugün bir geçiş konseyi kurulduğunu açıklayan Arakçi, "Bu konsey, Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruma Konseyi'nden bir hukukçudan oluşuyor. Bu üçlü grup, yeni bir lider seçilene kadar liderlik görevini yürütecektir" dedi.

"YENİ LİDER KISA SÜREDE SEÇİLECEK

Bunun ardından din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi'nin yeni lideri seçme sürecinin başlayacağını ifade eden Arakçi, "Bunun kısa bir süre alacağını varsayıyorum. Bir ya da iki gün içinde bir dini lider seçildiğini göreceksiniz" dedi.

Arakçi, ABD ve İsrail'e karşı kendilerini savunurken hudut gözetmeyeceklerini de ifade ederek, "Kendimizi savunma konusunda hiçbir kısıtlama ya da sınırımız yok" dedi.

ABD'Yİ MÜZAKERELER SÜRERKEN SALDIRMAKLA SUÇLADI

Arakçi, ABD'yi müzakerelerin sürdüğü bir ortamda saldırı gerçekleştirmekle suçladı. Arakçi, ikinci defa müzakereler sırasında saldırı başlatan ABD'den farklı bir şekilde İran'ın her zaman diplomasiye açık bir ülke olduğunu ifade etti.

"KARDEŞLERİMİZE SALDIRMIYORUZ"

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine düzenlediği saldırılara değinen Arakçi, "Basra Körfezi'nin karşı yakasındaki ülkelerle hiçbir sorunumuz yok. Hepsiyle dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Yaptıkları şeyin ABD saldırılarına karşı bir misilleme eylemi olduğunu vurgulayan Arakçi, "Basra Körfezi'ndeki kardeşlerimize ve komşularımıza saldırmıyoruz. Amerikan hedeflerini vuruyoruz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMA NİYETİMİZ YOK"

Arakçi, ayrıca ülkesinin dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin bağlı olduğu Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyeti olmadığını ya da bu aşamada deniz trafiğini engelleyecek herhangi bir planı olmadığını söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kayra Can Kayra Can:
    korkaklar. o kadar petrol ile bugüne kadar bir sapan bile yapamazsan işte böyle adamı madara ederler 33 4 Yanıtla
    Erdinç KOÇ Erdinç KOÇ:
    o kadar petrolü satamazsa birşey elbette yapamaz ambargosu var petrol zengini ama sattıran yok 5 2
    123612e6 123612e6:
    yarına birşey kalmaz. gerçek savaş olsa taş taş üstünde kalmaz. isterim ki iranda Rejim kalmasın halk seçsin başkanlarını ve tek yetkili ve modern. 4 1
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    b 52 bombalayınca sesleri kesiliverdi o bilgisayar başında yapay zeka ile animasyonlar yapmaya benzemez iran 1 0
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    efelenmeyin o vakit 13 1 Yanıtla
  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    bitti 7 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    madem 3 gün bile dayanamayacaktınız… 5 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    gerek var mıydı bu kadar zaiyata 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
