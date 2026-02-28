İran Dışişleri Bakanlığı: Komşularımız hedefimiz değil - Son Dakika
İran Dışişleri Bakanlığı: Komşularımız hedefimiz değil
28.02.2026 20:35
ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından misilleme olarak Orta Doğu'daki bazı ülkelere balistik füze saldırıları düzenleyen İran, "Hiçbir komşu ülkeye saldırmayacağız" açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölge ülkelerini hedef almadıklarını belirterek, "Saldırılarımız yalnızca ülkelerin topraklarında bulunan ABD askeri üslerini ve çıkarlarını kapsıyor" dedi.

ABD ve İsrail ile İran arasında doğrudan çatışmalar sürerken Tahran'dan bölge ülkelerine yönelik dikkat çekici bir mesaj geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırılarının komşu ülkelere karşı olmadığını, yalnızca ABD askeri varlığını hedef aldıklarını açıkladı.

"HEDEF ABD ÜSLERİ VE ÇIKARLARI"

28 Şubat akşamı yaptığı değerlendirmede Bekayi, İran'ın misilleme saldırılarının yalnızca ülkelerin topraklarında bulunan ABD askeri üslerini ve Amerikan çıkarlarını kapsadığını söyledi.

"Biz hiçbir komşu ülkeye saldırmıyoruz. Yaşananlar, ABD'nin askeri saldırganlığına karşı verdiğimiz meşru müdafaadır" ifadelerini kullanan Bekayi, İran'ın savunma pozisyonunda olduğunu vurguladı.

"ABD İLE İŞBİRLİĞİ SORUMLULUK DOĞURUR"

Bekayi, İran'a yönelik saldırılara destek verilmesi halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında da bulundu.

Uluslararası hukuka atıf yapan Sözcü, "İran'a yönelik saldırgan bir eyleme yapılacak her türlü işbirliği ve katılım, o ülkelerin de sorumlu tutulmasına yol açacaktır" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullandığını savunan Bekayi, "Vurulan o bölümler komşu ülkelerin toprağı olarak sayılamaz. Çünkü buralar ABD'nin otoritesi ve mülkiyeti altındadır ve şu an bize karşı kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"KOMŞULARIMIZA DOSTLUK ELİMİZİ UZATIYORUZ

Tahran yönetiminin bölge ülkeleriyle çatışma istemediğini belirten Bekayi, İran'ın askeri adımlarının herhangi bir komşu devlete karşı olmadığını söyledi.

"Geçmişte olduğu gibi tüm komşu ülkelere dostluk elimizi uzatmaya devam ediyoruz" diyen Bekayi, gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini dile getirdi.

İran'ın şu ana kadarKatar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü hedef aldı.

