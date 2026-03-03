İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü - Son Dakika
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
03.03.2026 06:41
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir ABD üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda çok sayıda Amerikan askerinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı iddia edildi.

DEVİRİM MUHAFIZLARI: ABD ÜSSÜ VURULDU

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada hedef alınan yerin bir ABD üssü olduğu belirtildi.

40 ASKER ÖLDÜ, 70 ASKER YARALANDI İDDİASI

Sahadan aktarılan ve henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan bilgilere göre, hedef alınan üs bölgesinde 160'tan fazla ABD donanması mensubu bulunduğu ileri sürüldü. İlk iddialara göre en az 40 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 70 asker yaralandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Saldırıya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Birleşik Arap Emirlikleri makamlarından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Bölgedeki askeri ve diplomatik gerilim sürerken, iddiaların teyidi için taraflardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Dubai, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü - Son Dakika

