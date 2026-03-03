İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu - Son Dakika
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu

İran, Dubai\'deki ABD Konsolosluğu\'nu İHA ile vurdu
03.03.2026 23:06  Güncelleme: 23:08
ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misillemelere devam eden İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan ABD Konsolosluğu'nu insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırının ardından yerleşkede çıkan yangın kontrol altına alınırken olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misillemelere devam ediyor.

ABD KONSOLOSLUĞU VURULDU

Son olarak İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan ABD Konsolosluğu'nu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, saldırının ardından yangın çıktığı ve yerleşkeden dumanların yükseldiği görüldü.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise yerleşkede herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi. Açıklamada, "Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" ifadelerine yer verildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

