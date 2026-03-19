İran, Hayfa\'da petrol rafinerisini vurdu

19.03.2026 18:35
İran, İsrail'in Hayfa şehrinde bölgenin en önemli petrol rafinerilerinden birini vurdu. Saldırının ardından tesiste yangın çıkarken, Hayfa'da elektrikler kesildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde İran saldırısında Hayfa'daki petrol rafinerisinde hasar oluştuğu belirtildi.

HAYFA'DA PETROL RAFİNERİSİNE SALDIRI

İran, İsrail'in stratejik liman kenti Hayfa'da bulunan bölgenin en büyük petrol rafinerilerinden birini füzelerle hedef aldı. Saldırının ardından tesiste devasa bir yangın çıkarken, gökyüzünü yoğun duman tabakası kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, tesisin ağır hasar aldığı bildirildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Saldırıyla eş zamanlı olarak Hayfa genelinde ve çevre yerleşimlerde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, enerji hatlarındaki hasar nedeniyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemediğini açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, saldırının küresel petrol fiyatlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

İRAN'IN EN BÜYÜK DOĞALGAZ TESİSİ VURULDU

Öte yandan dün ABD ve İsrail güçleri, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde bulunan petrol rafinerileri ile Güney Pars doğalgaz tesislerini hedef almıştı. Saldırılarda Aseluye'deki üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafineriler vurulmuştu. Vurulan tesislerde yangın çıkmıştı.

Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırılarda ise sahadaki üçüncü ve altıncı fazların hedef alındığı bildirilmişti. İranlı yetkililer, bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığını açıklamıştı.

İRAN'DAN 3 ÜLKEDEKİ ENERJİ TESİSLERİNE MİSİLLEME SALDIRISI

Gelişmelerin ardından Tahran; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki bir dizi enerji tesisini hedef almıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

