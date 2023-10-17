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İran: Hizbullah ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebilir - Son Dakika

İran: Hizbullah ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebilir

Son Güncelleme: 17.10.2023 08:33

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail saldırıları devam ederken, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade etti. Abdullahiyan, ''Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan özel röportajında, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

"TÜM SEÇENEKLER HİZBULLAH'IN ÖNÜNDEDİR"

İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir kara saldırısı yapmasının ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir" dedi.

"ÖNLEYİCİ SALDIRI BEKLENEBİLİR"

Abdullahiyan, "Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2778 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1309 İsrailli öldü. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi.

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Son Dakika Dünya İran: Hizbullah ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran: Hizbullah ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebilir - Son Dakika
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