İran, Hürmüz Boğazı\'na mayın döşendiği iddialarını reddetti

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yükselen gerilim yeni bir boyut kazandı. İranlı yetkililer, son günlerde gündeme gelen "Hürmüz Boğazı'na mayın döşendiği" iddialarını kesin bir dille reddederken, ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda Tahran'ı sert şekilde uyarmıştı.

İRAN: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecit Takht Ravançi, AFP'ye verdiği demeçte İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ravançi, "Kesinlikle hayır. Bu doğru değil" ifadelerini kullanarak Tahran yönetiminin böyle bir adım atmadığını savundu.

ABD ve bazı Batılı kaynaklarda son günlerde İran'ın stratejik su yoluna mayın yerleştirdiği öne sürülmüş, bu iddialar küresel enerji piyasalarında da büyük endişe yaratmıştı.

TRUMP'TAN SERT UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, iddiaların ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamalarda İran'ı açık şekilde tehdit etmişti. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde bunun "eşi görülmemiş askeri sonuçları olacağını" söylemişti.

Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun İran'a ait bazı mayın döşeme gemilerini hedef aldığını belirterek, "Eğer İran herhangi bir nedenle mayın yerleştirdiyse bunları derhal kaldırmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, Hürmüz'de ticari gemilere yönelik tehditlerin devam etmesi halinde askeri müdahalenin artırılabileceğini de duyurdu.

ABD ORDUSUNDAN OPERASYON

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte ABD ordusu bölgede operasyonlarını artırdı. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait olduğu belirtilen 16 mayın döşeme teknesinin imha edildiğini açıkladı.

Pentagon yetkilileri ayrıca petrol tankerleri ve ticari gemilerin güvenliği için Hürmüz Boğazı'nda askeri eskort operasyonları seçeneğinin de değerlendirildiğini duyurdu.

KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK GEÇİŞ NOKTASI

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından en kritik deniz yollarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor.

Bu nedenle bölgede yaşanan her askeri gerilim petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Nitekim son haftalarda yaşanan saldırılar ve mayın iddiaları sonrası petrol fiyatları hızla yükselmiş, bazı tanker şirketleri alternatif güzergâh arayışına girmişti.

BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR

İran yönetimi mayın iddialarını reddetse de, bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği yönündeki açıklamaları ve ABD'nin bölgede yürüttüğü operasyonlar, Orta Doğu'da yeni bir deniz güvenliği krizinin yaşanabileceği endişelerini artırıyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir çatışmanın yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası ticareti de ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.