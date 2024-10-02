İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü - Son Dakika
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Dünya

İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

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Orta Doğu'da korkulan oldu ve İran, İsrail'i 200'e yakın füzeyle vurdu. Hipersonik Fettah-1'lerin kullanıldığı saldırılarda İsrail'in hava savunma sistemleri etkisiz kalırken füzelerden biri MOSSAD ana karargahının 150 metre yakınına düştü. Düşen füze 9 metre derinliğinde 15 metre genişliğinde bir krater oluşturdu.

02.10.2024 08:01  Güncelleme: 08:28
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İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri Haniye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

KRİTİK NOKTAYI VURDULAR

İsrail'i 200'e yakın füzeyle vuran İran bu saldırılarda ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı. Bu füzeler İsrail'in hava savunma sistemlerini aşmayı başarırken oldukça kritik bir noktayı da vurmayı başardı.

İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

15 METRE GENİŞLİĞİNDE KRATER OLUŞTU

İran'ın İsrail'e attığı hipersonik Fettah-1 füzelerinden birisi, MOSSAD ana karargahının 150 metre yakınına düştü. Düşen füze 9 metre derinliğinde 15 metre genişliğinde bir krater oluşturdu. Füzenin açtığı dev krater televizyon canlı yayınında kameralarda saniye saniye yansıdı.

İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

NETANYAHU: İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısının ardından saatler sonra sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı. İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti. Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü. İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

HAMANEY: SİYONİST REJİMİN ÇÜRÜYEN CESEDİNE DAHA AĞIR DARBELER VURULACAK

İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına füzeler fırlatıldı. İç Cephe Komutanlığı ülkenin çeşitli bölgelerine hayat kurtarıcı talimatlar dağıttı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine uyması isteniyor ve bir alarm çaldığında korunan alana girmeli ve sonraki talimatlara kadar orada beklemelisiniz. IDF, İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için gereken her şeyi yapıyor ve yapacak" denildi.

"UYGUN ZAMANDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran'ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, "Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz" dedi. Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını ve füze saldırısının sona erdiğini söyleyen Hagari, "Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini aktardı. Füze saldırısının ardından İsraillilere sığınaklardan ayrılabilecekleri bildirildi.

İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: DAHA YIKICI BİR KARŞILIK GELİR

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir" açıklamasında bulundu. İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi. Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

İRAN CUMHURBAŞKANI: İRAN'LA ÇATIŞMAYA GİRMEYİN

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu. İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı: Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin.

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDAKİ STRATEJİK ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin ikinci açıklamasını yayımladı. Açıklamada, "Gerçek Vaad-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifade edildi. İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin de hedef alındığı aktarıldı. Operasyonun "meşru savunma hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuka dayanılarak gerçekleştirildiği ve düşmanların her türlü aptallığına yıkıcı ve pişman edici karşılık verileceği" kaydedildi.

İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

"İRAN, ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN YENİDEN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANABİLİR"

İran Dışişleri Bakanlığı "Gerçek Vaad 2" operasyonuna ilişkin bildiri yayınladı. İran'ın kendini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtilen bildiride, "Siyonist İsrail rejiminin İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ve Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın şehadetlerine karşılık olarak İsrail rejiminin askeri tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı. İran'ın "Gerçek Vaad 2" operasyonunu bölge barışı ve güvenliği için gerçekleştirdiği belirtilen bildiride, İsrail'in Lübnan ve Gazze'de katliamlarına devam ettiği vurgulandı. İran'ın operasyonda sivil yerleşim alanlarını hedef almadığına değinilerek, "Siyonist İsrail rejiminin sivil yerleşim yerlerini ve altyapı sistemlerini hedef alan saldırılarının aksine bu operasyonda rejime ait askeri tesisler hedef alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Bildiride, İsrail'e yönelik silah yardımlarının durdurulması ve bölgede İsrail'in devam ettirdiği savaş suçlarının engellenmesi gerektiği ifade edilerek, "İran gerek duyması halinde kendi ulusal çıkarlarını korumak için yeniden meşru müdafaa hakkını kullanabilir ve ülkenin egemenliğine yönelik askeri tehditlere karşılık vermeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

BIDEN'DAN ABD ORDUSUNA TALİMAT: İSRAİL'İ SAVUNUN

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, açıklama yaptı. Biden, ABD ordusuna İran saldırılarına karşı İsrail'in savunulması ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurulması talimatı verdiğini açıkladı. Beyaz Saray, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını Beyaz Saray Durum Odası'ndan izlediklerini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler aldıklarını da sözlerine ekledi.

İran\'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

Orta Doğu, Politika, İsrail, Mossad, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Erdal Sağ:
    İntikam yeminleri İran’ın attığı füzelerden çoktu, tehditler ise havalarda uçuşuyordu. İran füzeleri ateşlemeden 16 dk evvel haber veriyor. Bir tane stratejik nokta vurulmuyor. Kendi halkına masal anlatıyor. Bizde derler ki ; DOSTLAR ALIŞ VERİŞTE GÖRSÜN…. 75 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NATENYAHU BUNUN GEREĞİNİ YAPAR MOLLALAR KAŞINIYOR TERÖR DEVLETİ İRAN 14 52 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    İran dünyanın en büyük kolpacı ülkesidir sen boş arazileri bombalarken İsrail senin C.başkanını havada öldürdü 40 4 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    yakınına düştüyse tamam yaa. İran da güdüm mekanizması ve rota sağlayacak uydu olmadığından. Kara düzen roket atıyor. mancınık gibi, top gibi. hap kadar ülke İsrail. ama yemen, Filistin, Lübnan, Suriye, İran vs.. hepsine çekinmeden saldırıyor. taknoloji ve Amerika sayesinde. 29 4 Yanıtla
  • Oğuz Kömürcü:
    150 metre sapmalı hipersonik balistik füze tamamen işlevsiz sadece nükleer başlıkla iş görür, hassas hedef imhası mümkün değil demekki füze gps noktasında İran ciddi anlamda yetersiz, en büyük caydırılıcığı balistik füzeler olan İran için kötü bir deneyim… Buda gösteriyorki elimizdeki Bora ve Tayfun gibi orta ve uzun menzilli füzelerimiz yine bölgenin en iyisi ?????????????? 25 6 Yanıtla
  • Ali Horadik:
    İran Sünni dünyasının tek düşmanı. Sünni bir devlet görmektense Yahudi bir devlet görmek ,onlar için yeğdir. bundan mütevellit danışıklı dövüş uzmanı İran, her ne hikmetse bir türlü hedefi vuramıyor. 16 11 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Hikaye 22 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Taş atsalar daha fazla zarar verirlerdi.Senaryoya bak yaaa. 23 2 Yanıtla
  • astragan:
    uçmak kaçmak kolay da günün sonunda neticeye bakılır ;) 15 1 Yanıtla
  • Fatih Üstün:
    İran doğrudan İsrail’e savaş açamaz biliyor ki İsrail’e savaş açılırsa İsrail bunu kullanır ABD’ye İngiltere’yi tarafına çekerek İran’a saldırır 13 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü - Son Dakika
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