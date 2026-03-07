İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor - Son Dakika
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
07.03.2026 21:50
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran bugün çok ağır bir darbe alacak." açıklamasından sonra Tahran'a yeni hava saldırısı başladı. İsrail ve ABD Tahran'ın birçok noktasını füzelerle hedef aldı. Şehrin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldiği görüldü.

ABD-İsrail- İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Tahran zor bir gece geçiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir saldırı dalgasının başlayacağını açıklamasının ardından Tahran'a füzeler düşmeye başladı.

TAHRAN YİNE FÜZELERLE HEDEF ALINDI

ABD ve İsrail orduları, Tahran'da pek çok noktayı füzelerle vurdu. Şehirde şiddetli patlamalar yaşandı. Tahran'ın birçok noktasından yükselen dumanlar kameralara yansıdı.

Trump gündüz yaptığı açıklamasında, "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak" ifadelerini kullanmıştı.

"KESİN ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER"

Trump ayrıca İran'ın tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İran'ın "kötü davranışları" nedeniyle bazı bölgelerin ve insan gruplarının hedef haline gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya."

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına yol açtı. Orta Doğu'da çatışmaların sekizinci gününde taraflar karşılıklı saldırılar düzenlerken, bölgede tansiyon yüksek seyrini sürdürüyor.

Uzmanlar, savaşın genişlemesi halinde bölgedeki çatışmaların daha büyük bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Donald Trump, Güncel, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

