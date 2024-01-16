İran\'ın Erbil\'e düzenlediği saldırıda Kürt işadamı Peşraw Dizayi ve bir işadamı hayatını kaybetti

İran'ın dün gece Erbil'e düzenlediği balistik füze saldırısında 3.5 milyar dolarlık serveti ile Irak'ın en zengin işadamlarından biri olanKürt işadamı Peşraw Dizayi ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Peşraw Dizayi, bölgedeki siyasi dinamikleri ve ekonomiyi derinlemesine etkileyen birçok faktörü yansıtmaktadır. Irak'ınen zengin insanları arasında gösterilen Dizayi'nin serveti yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. İnşaat, kritik altyapı tesisleri ve akaryakıt ticareti gibi sektörlerde faaliyet gösteren Dizayi, aynı zamanda Barzani ailesinin güvenliğini sağlayan ve "Barzani'nin Ordusu" olarak bilinen Falcon güvenlik şirketinin kurucusu ve sahibiydi.

Dizayi'nin İsrail'e petrol ihracatında önemli bir rol oynaması, onu bölgedeki enerji ticareti ve jeopolitik ilişkilerde etkili bir figür haline getirmiştir. Ayrıca, Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nde yer alarak bölgesel ekonomik entegrasyona katkıda bulunmayı hedeflemişti.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer işadamı Kerem Mikail ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan, İngiltere doğumlu bir Hristiyan iş insanıydı. Irak'ta faaliyet gösteren Al-Rayan Şirketi'nin sahibi olan Mikhail, aynı zamanda Samsung'un hissedarı ve Dubai'de bir emlak girişimcisiydi. Bu durum, bölgesel iş ilişkilerinin karmaşıklığını ve küresel ölçekteki ticaret ağlarını gösteren önemli bir örnektir.

Irak hükümeti, saldırının ardından Tahran Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırma kararı alarak diplomatik bir adım atmıştır. Bu karar, ülkedeki halkın tepkisini yansıtmakla birlikte, bölgesel gerilimleri daha da tırmandırabilir. İran'ın saldırıyı gerçekleştirdiğini açıklaması sonrasında, Peşraw Dizayi'nin İsrail'e petrol ihracatını kolaylaştıran bir isim olduğu iddiaları ortaya atılmıştır, bu da bölgedeki siyasi entrikaların derinliklerini ortaya koymaktadır.