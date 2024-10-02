İran\'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

Tahsin Mehdevi:

Bunu yazarken hiç mi haya etmiyorsunuz! Yüzlerce videoda görünüyor füzeler istenen noktalara iniyor tam isabet ELHAMDULİLLAH. Tam İsrail'in istediği haberi veriyorsunuz; acımadı ki acımadı ki... Bakın düşmanın tüm yetkili organları büyük moral çöküntüsü içinde, paylaşılan fotoğraflarda net görünüyor. Bu da demektir ki İran BUNLARIN gözünü çok fena korkutmuş. Allah'tan korkun İran İslam Cumhuriyeti 46 yıldır siyonist-emperyalistlerin ambargosu altında ve bu direniş ekseninin neyi varsa İran'a borçlu.. füzeler, ihalar,sihalar,vs... Arap kralları İsrail'in yanındayken, Aliyev İsrail'le savunma işbirliği içindeyken, ülkemizde onlarca Abd-nato üssü varken siz bunları yazabiliyorsunuz...pes doğrusu.. tabi bu uyarım çoğu yorumcular içindir, çünkü mazluma umut olamıyorlar yorumlarında.

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Gursel kalen: Allah’a akıl dağıtırken sana vermeyi unutmuş. Boş kafayı taşıyorsun. 3 10

Mhmt Ayr: iki yüzlü İran gerçek dost Azerbaycan Pakistan vb 8 5

Mustafa Akhan: Tahsin İsrail deki herkesin sığınağı var Ve çoğu füze önemsiz yere düşeceği için indirilmiyor bile 3 3

abdurrahman yilmazturk: Adında da soyadında da hayır yok. 3 3

Yazı Yorum..: Umudunu ve mücadeleni anlıyorum saygı duyuyorum FAKAT,insanlar sahadaki sonuca bakar..Sonuç İse şuana kadar İSRAİL 5 DİĞER TÜMÜ 1 2 2