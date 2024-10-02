İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu - Son Dakika
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Dünya

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

İran\'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

İran'ın İsrail'e doğru attığı füzelerden bazıları Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarındaki Dura bölgesine düştü. Yerleşim yerine düşen füzeler insanların ilgi odağı oldu. Meraklı kalabalık füzeleri incelerken, çocuklar başlarından ayrılmadı.

02.10.2024 00:09
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İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bazı füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarındaki Dura bölgesine düştü.

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

MERAKLI KALABALIK, İRAN'IN FÜZELERİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

İran, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 füze İsrail'de birçok şehre düştü. Füzeler nedeniyle ülke genelinde sirenler çaldı. Bazı füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarındaki Dura bölgesine düştü. Yerleşim alanına düşen füzelerin başında meraklı kalabalık hemen toplandı. Özellikle çocuklar füzelerin başından uzun süre ayrılmadı. İnsanlar füzeleri inceleyip fotoğraf çekildi.

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batı Şeria'da füze parçası, 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Füze saldırısında İsrail'de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İran'a ait füzelerden birinin parçası ise Filistin'in Ramallah kentine düştü. Filistinliler, füze parçası ile poz verdi.

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

Batı Şeria, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Tahsin Mehdevi:
    Bunu yazarken hiç mi haya etmiyorsunuz! Yüzlerce videoda görünüyor füzeler istenen noktalara iniyor tam isabet ELHAMDULİLLAH. Tam İsrail'in istediği haberi veriyorsunuz; acımadı ki acımadı ki... Bakın düşmanın tüm yetkili organları büyük moral çöküntüsü içinde, paylaşılan fotoğraflarda net görünüyor. Bu da demektir ki İran BUNLARIN gözünü çok fena korkutmuş. Allah'tan korkun İran İslam Cumhuriyeti 46 yıldır siyonist-emperyalistlerin ambargosu altında ve bu direniş ekseninin neyi varsa İran'a borçlu.. füzeler, ihalar,sihalar,vs... Arap kralları İsrail'in yanındayken, Aliyev İsrail'le savunma işbirliği içindeyken, ülkemizde onlarca Abd-nato üssü varken siz bunları yazabiliyorsunuz...pes doğrusu.. tabi bu uyarım çoğu yorumcular içindir, çünkü mazluma umut olamıyorlar yorumlarında. 97 59 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Allah’a akıl dağıtırken sana vermeyi unutmuş. Boş kafayı taşıyorsun. 3 10
    Mhmt Ayr:
    iki yüzlü İran gerçek dost Azerbaycan Pakistan vb 8 5
    Mustafa Akhan:
    Tahsin İsrail deki herkesin sığınağı var Ve çoğu füze önemsiz yere düşeceği için indirilmiyor bile 3 3
    abdurrahman yilmazturk:
    Adında da soyadında da hayır yok. 3 3
    Yazı Yorum..:
    Umudunu ve mücadeleni anlıyorum saygı duyuyorum FAKAT,insanlar sahadaki sonuca bakar..Sonuç İse şuana kadar İSRAİL 5 DİĞER TÜMÜ 1 2 2
    Mahmut erdim:
    Evet iran hep gayrı Müslim devletlere savaştı... İran İslam cumhuriyeti diyor bide... 1 0
  • Murat Çevre:
    500 füze at. Sonuç iki İsrail'i yaralı ?? gerçekten bu İran ABD nin kuklası sırf israil in saldırılarıni haklı çıkarmak için bu oyuncak füzeleri atıyor 65 13 Yanıtla
  • Berhudar Arslan:
    İran'da aslında onların emirlerini uyguluyor 47 8 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    İran kriptocu bir devlettir. İrana asla güvenilmez. Bizim sınırlarımızı çok iyi korumamız gerekir. 50 5 Yanıtla
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