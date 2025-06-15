İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

İsrail'e gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı. Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarının sürüyor.

BİLİM ENSTİTÜSÜ FÜZELERİN HEDEFİ OLDU

Öte yandan, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu. Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

BAZI BİNALARIN YIKILMA TEHLİKESİ BULUNUYOR

Öte yandan İran'ın füze saldırısında başkent Tel Aviv'de hedef alınan bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin kentte isabet ettiği bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesi bulunduğunu duyurdu.