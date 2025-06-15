İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz - Son Dakika
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Dünya

İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

15.06.2025 08:35
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İran'ın İsrail'e yönelik gece boyunca devam eden balistik ve hipersonik füze saldırıları ülkeyi deyim yerindeyse alev alev yaktı. İran ordusu Rehovot ve Bat Yam kentlerine misilleme saldırısı yaparken kentteki büyük enkaz sabah saatlerinde net bir şekilde görüntülendi.

İsrail'e gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı. Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarının sürüyor.

BİLİM ENSTİTÜSÜ FÜZELERİN HEDEFİ OLDU

Öte yandan, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu. Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

BAZI BİNALARIN YIKILMA TEHLİKESİ BULUNUYOR

Öte yandan İran'ın füze saldırısında başkent Tel Aviv'de hedef alınan bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin kentte isabet ettiği bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesi bulunduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz - Son Dakika

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