İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü - Son Dakika
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Dünya

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı tüm dünyada yankı bulurken, füzeler Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.

01.10.2024 23:23
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İran, yaklaşık 1 saat boyunca İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in şehirlerine yaklaşık 500 balistin füze atılırken, bunlar Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Orta Doğu'da tüm dünyanın beklediği gelişme yaşandı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını gerçekleştirdi. İsrail'e yaklaşık 500 balistik füze atılırken, tamamına yakını imha edildi.

İRAN'IN FÜZELERİ MERSİN'DEN GÖRÜLDÜ

Füzeler, birçok ülkede görüldü. O ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. İran'ın attığı füzeler Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.

İran\'ın İsrail\'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

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Son Dakika Dünya İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Ferhat eser:
    Rabbim İsrail'i korusun 27 409 Yanıtla
    Ekrem Dorum:
    HÕŞT MÜBAREK HAYVAN HÖST 6 2
  • Ferhat eser:
    tanrım İsrail'e yardım et 18 359 Yanıtla
    alkan akkoyn:
    Ferhat bazen sana sayıp sovuyorlar görüyorum adamlar haklıymış 16 2
    Isa Avcıl:
    Ben senin anana yardım edeceğim bir gece 10 3
    Osman nuri öner:
    Cumartesi seni NEVA ŞALOM sinegogunda bekliyorlar. Koşarak git. 7 2
    mehmet:
    ediyor zaten 2 4
  • Ali Sezgin:
    İsrail'e destek mesajı yazanların anası bizim karimiz olsun Türklerin.. 183 16 Yanıtla
    mehmet:
    NE MUTLU TÜRKÜÖ DİYENE ARAPÇILAR AGLIYOR 3 2
    Osman nuri öner:
    Biraz taze meyve peşinde olasın bâri. 2 1
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