İran\'ın İsrail\'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran, yaklaşık 1 saat boyunca İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in şehirlerine yaklaşık 500 balistin füze atılırken, bunlar Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.
Orta Doğu'da tüm dünyanın beklediği gelişme yaşandı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını gerçekleştirdi. İsrail'e yaklaşık 500 balistik füze atılırken, tamamına yakını imha edildi.
Füzeler, birçok ülkede görüldü. O ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. İran'ın attığı füzeler Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.
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