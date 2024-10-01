İran\'ın İsrail\'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

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İran, yaklaşık 1 saat boyunca İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in şehirlerine yaklaşık 500 balistin füze atılırken, bunlar Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Orta Doğu'da tüm dünyanın beklediği gelişme yaşandı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını gerçekleştirdi. İsrail'e yaklaşık 500 balistik füze atılırken, tamamına yakını imha edildi.

İRAN'IN FÜZELERİ MERSİN'DEN GÖRÜLDÜ

Füzeler, birçok ülkede görüldü. O ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. İran'ın attığı füzeler Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.