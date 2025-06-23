İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
İran, ABD'nin Tahran'da nükleer tesisleri hedef almasının ardından beklenen hamlesini biraz sert gerçekleştirdi. İran füzeleri, Katar ve Irak'ta ABD üslerini vurdu.
İran'ın misilleme saldırılarının ardından ABD'de kırmızı alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kurmaylarıyla birlikte savaş toplantısına katıldı.
Saldırılardan sonra Beyaz Saray'da ise dikkat çeken bir önlem alındı .Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri ilk defa aktive edildi.
Son Dakika › Dünya › İran'ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray'da dikkat çeken önlem - Son Dakika
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