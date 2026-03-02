İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük - Son Dakika
İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük

İran\'ın saldırılarında Kudüs\'te hasar büyük
02.03.2026 00:13
İran\'ın saldırılarında Kudüs\'te hasar büyük
İsrail'i misket bombalı ve çoklu harp başlıklı balistik füzeleri ile hedef alan İran'ın saldırılarından en ağır hasar alan şehirlerden birisi de Kudüs oldu. Saldırılarda en az 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği kapsamlı balistik füze saldırılarında Kudüs ve çevresi ağır hasar aldı. Çoklu harp başlığına sahip füzelerin kullanıldığı saldırı dalgasında, ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti.

KUDÜS AĞIR HASAR ALDI

Bölgede siren seslerinin kesilmediği saldırılar sonrası güvenlik önlemleri artırıldı. İsrail savunma sistemlerinin füzelerin bir kısmını imha etmesine rağmen, sivil yerleşim yerlerine düşen mühimmatlar geniş çaplı yıkıma ve enerji altyapısında ağır hasara yol açtı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Politika, Dünya, Son Dakika

