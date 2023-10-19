İran "Zaman doldu" paylaşımı yaptı, İsrail tarafı resti çekti: Gel gel

İsrail'in 50 yıl sonra ilk kez resmi savaş ilan etmesine yol açan Hamas'ın 7 Ekim saldırısı, Ortadoğu'daki fay hatlarının tetiklenmesine yol açtı. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna aynı gün Gazze'ye hava saldırılarıyla misillemede bulunan İsrail, 365 kilometrekarelik şeridi tamamen kuşattı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bölgede sürecin en başından beri Hamas'a desteğini açıklayan İran ile İsrail arasındaki gerilim sosyal medyaya da yansıdı.

İSRAİL TARAFI RESTİ ÇEKTİ: GEL GEL

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği dün X platformu üzerinden "Zaman doldu" paylaşımında bulundu. İsrail'in ABD Büyükelçiliği ise bu paylaşıma ünlü film serisi Matrix üzerinden yanıt verdi. Filmdeki ana karakter NEO'un ajanlara yönelik "Gel gel" yaptığı sahneyi aynen alıntılayıp paylaşan elçilik, dünya medyasında infial yarattı.

İşte sosyal medyadaki o diyalog;