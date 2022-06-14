İran, İsrail'den intikam için harekete geçti! Türkiye'de gerçekleşecek operasyonu MİT son anda önledi - Son Dakika
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İran, İsrail'den intikam için harekete geçti! Türkiye'de gerçekleşecek operasyonu MİT son anda önledi

14.06.2022 07:47
İran, İsrail'den intikam için harekete geçti! Türkiye'de gerçekleşecek operasyonu MİT son anda önledi

İran yönetimi, Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'ye düzenlenen suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, misilleme yapılacağı tehdidinde bulunmuştu. İddiaya göre Tahran, intikam için Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı yaptı. Ancak Mossad'ın verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen MİT operasyonu son anda önledi.

İsrail basınında yer alan iddialara göre, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planını deşifre ederek engel oldu. Haberde İran'ın 'intikam operasyonu'nu engelleyen MİT'ten ajanların sayısı ve herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi verilmediği aktarıldı.

İRAN SUİKASTA KARŞILIK VERİLECEĞİNİ DUYURDU

İsrail, İran kaynaklı tehdit gerekçesiyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. İran'da 22 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin öldürülmesinin ardından İran cephesi adeta ateş püskürmüştü. Saldırıdan sonra zehir zemberek açıklamalar peş peşe yapılırken, İran suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verileceğini duyurmuştu.

MOSSAD BİLGİ VERDİ MİT HAREKETE GEÇTİ

Times of Israel'de yer alan bir haber de bu endişelerin doğruluğunu ispatlar nitelikte. Gazetede, Mossad'ın verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen MİT'in saldırıyı durdurduğu yazıldı. İsrail merkezli haber sitesi Ynet'e konuşan İsrailli bir yetkili, İran'ın İsraillileri kaçırma veya silahlı saldırı düzenleme girişimlerinin arttığını savundu.

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Son Dakika Dünya İran, İsrail'den intikam için harekete geçti! Türkiye'de gerçekleşecek operasyonu MİT son anda önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, İsrail'den intikam için harekete geçti! Türkiye'de gerçekleşecek operasyonu MİT son anda önledi - Son Dakika
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