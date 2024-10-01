İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

Geniş Video İzle

ABD'nin İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştireceğini açıklamasının ardından beklenen oldu. İsrail ordusu, İran'dan ülkelerine yönelik balistik füzelerin ateşlendiğini açıkladı. Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in birçok kentinde siren sesleri duyuluyor.

01.10.2024 19:39  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'e yönelik balistik füze saldırısını başlattı. Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle siren sesleri duyuluyor.

İRAN, İSRAİL'E FÜZELERLE SALDIRIYOR

İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından gerginlik tavan yaparken, korkulan oldu. ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti. İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

ŞEHİRLERDE SİREN SESLERİ DUYULUYOR

Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail basını, İran'ın 100'den fazla füze fırlattığı bilgisini geçti. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

BIDEN: ABD, PERSONELİNİ SALDIRILARA KARŞI KORUMAYA HAZIR

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

NETANYAHU: İRAN VE UZANTILARINA KARŞI MÜCADELEDEYİZ

Sıcak bölgede adeta fitili bir kez daha ateşleyen açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçerek dikkat çeken ifadelerle dolu bir mesaj yayınladı. "İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi. Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL KABİNESİ 'ACİL' TOPLANIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi. Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NEN UYARI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

İran, İsrail\'e yönelik füze saldırısını başlattı

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Kudüs, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Ömer Aksoy:
    İt iti ısırmaz 86 7 Yanıtla
  • Melike:
    kaç saat sonra varacağını nereye düşeceğinide bildirdi mi 76 3 Yanıtla
  • Yunus İlhanlı:
    Yaw he he elma desem çık armut desem çıkma :))) 53 8 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    Bu işe Amerika girerse Rusya girer ve 3. dünyasavaşı başlar inşallah 50 3 Yanıtla
  • Hasan Kaya:
    bu iş çok kötü yerlere gidecek turkiyeye de sıçrayacak 40 12 Yanıtla
  • evren kaya:
    ya Allah bismillah Allah'ım sonumuzu hayr etsin helal olsun İran'a. Allah'ım yar ve yardımcıları olsun 29 16 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    Bismillah bakalım nekadar etkili olacak 35 4 Yanıtla
  • ÇoTaNaK 28:
    show başladı. 3-5 tane atar keser 33 6 Yanıtla
  • Esen Günay:
    Israil'de demir kubbe olduğu süresince pek etki edeceğini sanmıyorum... 18 9 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    hadi bakalım demet akalın İran seni göreceğiz neler yapacaksın 11 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:06:46. #1.11#
SON DAKİKA: İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement