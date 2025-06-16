İran\'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa\'yı vuruyorlar

İsrail İran savaşı iyice kızıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları Tahran'ı yeniden vurmaya başladı. Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı.

İRAN, TEL AVİV VE HAYFA'YI VURUYOR

İran'ın yanıtı ise sert oldu. İran uçakları, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerine yönelik yeni İHA ve füze saldırısı başlattı. Şehirlerde sirenler çalarken, halka sığınaklardan çıkılmaması uyarısı yapıldı.

İRAN: İSRAİL'İN TAMAMINI YAKACAĞIZ

İran'danzehir zemberek açıklama geldi. Açıklamada, "Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız. En sert füze saldırısı bu gece geliyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerine yer verildi. Bir başka açıklamada ise, "Bu gece İsrail'i daha sert vuracağız. Tel Aviv'i boşaltın" denildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

Açıklamadan kısa süre sonra İran harekete geçti. İran, İsrail'e yeni füze saldırısını başlattı. İsrail'in birçok şehrinde yeniden siren sesleri duyuldu. İran medyası ise " Tebriz'de F-35 savaş uçağını düşürdük" açıklamasını yaptı.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran, savaşın başından bu yana İsrail'e en ağır darbeyi indirdi. İran Devrim Muhafızları, "İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.