İran, İsrailli bir casusu daha idam etti - Son Dakika
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Dünya

İran, İsrailli bir casusu daha idam etti

İran, İsrailli bir casusu daha idam etti
23.06.2025 10:05
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İran'da MOSSAD ile işbirliği yaptığı tespit edilen ve 2023 yılı sonlarında tutuklanan İsrailli casus Muhammed Emin Mahdavi Şeyesteh idam edildi. Şeyesteh ile birlikte savaşın başından beri idam edilen casusların sayısı 3'e yükseldi.

Dünyayı tedirgin eden savaşta 11. gün şiddetli çatışmalarla devam ederken İran, MOSSAD ile işbirliği yaptığı tespit edilen İsrailli bir casusu idam etti.

2 YIL ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Yarı resmi Tasnim ve Fars haber ajansları, İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Muhammed Emin Mahdavi Şeyesteh'in idam edildiğini bildirdi. Tasnim'in " Mossad'a bağlı bir siber ekibin başı" olarak tanımladığı Shayesteh, 2023'ün sonlarında tutuklandı.

EN AZ 3 KİŞİYİ DAHA İDAM ETTİLER

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmaya başlamasından bu yana, İranlı yetkililer İsrail için casusluk yapmaktan hüküm giymiş en az üç kişiyi idam etti. Biri 16 Haziran'ın erken saatlerinde idam edilirken, ikinci şüpheli 22 Temmuz'da idam edildi.

Şüphelilere yönelik iddialar bağımsız olarak doğrulanamadı. İnsan hakları örgütleri, İran'da şüphelilerin infaz edilmesini ve usulüne uygun olmayan yargılamayı sık sık kınamaktadır.

Güvenlik, Politika, İsrail, Mossad, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, İsrailli bir casusu daha idam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hamit Gündoğdu:
    Ülkendeki yönetimin yanlış idaresi veya baskıcı rejimine baş kaldırabilirsiniz ve bu sizin en doğal insani hakkımızdır...ancak yaşadığın ve doğduğun topraklara ülkenin gizli ve sırtatejik vede yıkılmasına sebep olacak bilgileri başka bir ülkeye satmak köpekliktir..adınada casus derler..kısaca bunların yaşamaya hakları yoktur..beslemeden ve beklemeden suçu sabit olanları acilen sallandırmak en doğru temizliktir.. 76 1 Yanıtla
  • aragorn:
    HELAL OLSUN İDAM İYİDİR 54 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Hainlerin Kaçınılmaz SONU. RABBİM Dilinde Değil, YÜREĞİNDE Olduğunun Yanındadır. 50 0 Yanıtla
  • ismail akca:
    İhanetin bedeli budur.Olması gerekeni yapmışlar. 39 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    ihanetin affı olmaz bedeli olur 36 0 Yanıtla
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