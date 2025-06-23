İran, İsrailli bir casusu daha idam etti

Dünyayı tedirgin eden savaşta 11. gün şiddetli çatışmalarla devam ederken İran, MOSSAD ile işbirliği yaptığı tespit edilen İsrailli bir casusu idam etti.

2 YIL ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Yarı resmi Tasnim ve Fars haber ajansları, İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Muhammed Emin Mahdavi Şeyesteh'in idam edildiğini bildirdi. Tasnim'in " Mossad'a bağlı bir siber ekibin başı" olarak tanımladığı Shayesteh, 2023'ün sonlarında tutuklandı.

EN AZ 3 KİŞİYİ DAHA İDAM ETTİLER

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmaya başlamasından bu yana, İranlı yetkililer İsrail için casusluk yapmaktan hüküm giymiş en az üç kişiyi idam etti. Biri 16 Haziran'ın erken saatlerinde idam edilirken, ikinci şüpheli 22 Temmuz'da idam edildi.

Şüphelilere yönelik iddialar bağımsız olarak doğrulanamadı. İnsan hakları örgütleri, İran'da şüphelilerin infaz edilmesini ve usulüne uygun olmayan yargılamayı sık sık kınamaktadır.