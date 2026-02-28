İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
28.02.2026 20:44  Güncelleme: 20:58
Haberin Videosunu İzleyin
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in sabah saatlerinden bu yana hedef aldığı İran'da bilanço 1 gün dolmadan ağırlaştı. İran Kızılayı, 24 ildeki saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 150'si Hürmüzgan eyaletindeki kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda can veren küçük çocuklardan oluşuyor.

İran Kızılayı yaptığı açıklamada, "Saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

ABD, İSRAİL VE İRAN SAVAŞA TUTUŞTU

Orta Doğu'da haftalardır endişeyle beklenen oldu. ABD ve İsrail sabah saatlerinde İran'da çok sayıda kente eş zamanlı baskın düzenledi. İran'ın da yanıtı gecikmedi. İran ordusu, Körfez ülkelerinde ABD üslerini hedef aldı.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İRAN'DA CAN KAYBI 201, YARALI SAYISI 747

Saldırılara ilişkin İran'dan ilk açıklama geldi. İran Kızılayı, 24 şehirdeki saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında en ağır kayıp bir ilkokulda yaşandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlenen saldırıda can kaybı bir kez daha arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıda 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

PEZEŞKİYAN: MASUM ÖĞRENCİLER ŞEHİT EDİLDİ

Saldırıya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklama yaptı. Sert tepki gösteren Pezeşkiyan şunları söyledi: "Şehitlerin ve Doğruların Rabbi adına. Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şecarî Tayyiba İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

"BARBARCA EYLEM, SAYISIZ SUÇUN KAYITLARINDA KARA BİR SAYFA"

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir.

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab'ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum. Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum. Yüce Allah'tan, bu talihsiz olayda şehit düşenlerin en yüksek mertebelere ulaşmasını, yaralıların hızla iyileşmesini ve saygıdeğer ailelerine sabır ve huzur vermesini niyaz ediyorum."

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

HAMANEY GÜVENLİ BİR NOKTAYA GÖTÜRÜLDÜ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğü aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
Ali Hamaney

THY'DEN 10 ÜLKEYE UÇUŞ İPTALİ

İsrail ve İran'ın ardından Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suriye de hava sahalarını kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY); Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a seferlerini iptal etti.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANDI, 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İsrail basınına konuşan ABD güvenlik kaynakları, operasyonun ABD ile koordinasyon içinde aylar öncesinden ortaklaşa planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini aktardı. Kaynaklar, İsrail'in bu operasyonda "tüm gücünü" kullanacağını ve ABD'nin de "aynı fikirde" olduğunu belirtti. Ortak saldırıların ilk aşamasının 4 gün sürmesinin planlandığını dile getiren kaynaklar, ilk saldırıların sabah saatlerinde yapılmasının amacının İranlıları şaşırtmak olduğunu vurguladı.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI

İran, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, petrol rotalarına erişimin engellendiğini, hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
Sanki Barcelona Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
15:39
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:34
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız
15:26
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
15:02
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:58
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran'da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu'da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu'nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
12:46
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
