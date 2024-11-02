İran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kaldı.
İran çok konuşulacak bir protesto gösterisine sahne oldu. Başkent Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci, kampüsün ortasında bir anda kıyafetlerini çıkardı. Kimseye aldırmayan genç kadın, iç çamaşırlarıyla kaldı.
Zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto eden kadını üniversite yönetimi polise bildirdi. İran polisi okula gelerek kadını gözaltına aldı.
Son Dakika › Dünya › İranlı genç kadından 'zorunlu örtünme' kuralına karşı iç çamaşırlı eylem - Son Dakika
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