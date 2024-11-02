İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem - Son Dakika
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Dünya

İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem

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İran'ın başkenti Tahran'da bir kadın üniversite öğrencisi, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkardı. Uzun süre sadece iç çamaşırlarıyla kalan genç kadın, İran polisi tarafından gözaltına alındı.

02.11.2024 21:14
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İran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kaldı.

KAMPÜSTE KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

İran çok konuşulacak bir protesto gösterisine sahne oldu. Başkent Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci, kampüsün ortasında bir anda kıyafetlerini çıkardı. Kimseye aldırmayan genç kadın, iç çamaşırlarıyla kaldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KALDI

Zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto eden kadını üniversite yönetimi polise bildirdi. İran polisi okula gelerek kadını gözaltına aldı.

İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem

3-sayfa, Tahran, Eğitim, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlı genç kadından 'zorunlu örtünme' kuralına karşı iç çamaşırlı eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • McA !:
    Herkes dilediği gibi giyinir kimse karışamaz. Hayvanlık Dönüp bakanlarda 32 98 Yanıtla
  • Bedirhan Aslan:
    Asın gitsin 43 69 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aferim sana iranda buna herkes cesaret edemez 40 37 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Türkiyeye gelip nasılsa TANGA GİYİYORLAR BIRAKIN BARİ ÜLKELERİNDEDE SERBEST OLSUNLAR YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 41 33 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Cezası kırbaç olursa popo yandı 30 25 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yalnız dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bir çok insan rahatsız etmemek için sönüp bakmadı bile..,bravo perslilere 30 7 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    bizdekiler gibi giyinmek adı altında çıplak gezmek istiyor demekki 1 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Özgürlük ne güzel şey INSAN KAYBEDINCE ANLIYOR. Ama geç kalınmış oluyor. INSALLAH ELIMIZDEKININ KIYMETINI BILIRIZ. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem - Son Dakika
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