İran nükleer anlaşmayı imzalamak için ABD'ye tek bir şart sundu - Son Dakika
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İran nükleer anlaşmayı imzalamak için ABD'ye tek bir şart sundu

09.05.2022 22:44
İran nükleer anlaşmayı imzalamak için ABD'ye tek bir şart sundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin yaptırımlar nedeniyle İran halkının uğradığı zararı karşılaması halinde Viyana'daki nükleer müzakerelere dönerek anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi.

İran medyasına göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, nükleer müzakerelere ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın bu kapsamda önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Tahran ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VİYANA'YA DÖNER ANLAŞMAYI İMZALARIZ"

Hatibzade, "ABD, bugün kararını verir ve İran halkının cebinden aldığını geri verir, zayi olan haklarını tazmin etmeyi kabul eder ve bu haklara saygı gösterirse, Mora'nın Tahran ziyaretinden sonraki gün Viyana'ya döner, anlaşmayı imzalarız" dedi.

"KATAR HER ZAMAN İRAN'IN YANINDA OLDU"

Yine bu hafta içerisinde Tahran'ı ziyaret etmesi beklenen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "İran ile ABD arasında ara buluculuk" yapacağı iddiasının sorulması üzerine Hatibzade, "4+1 ülkeleri ve İran bir tarafta, ABD diğer tarafta duruyor. İran'ın 4+1 ülkeleriyle görüşmek için aracıya ihtiyacı yok. Katar her zaman İran'ın haklarının yanında olmuştur" ifadelerini kullandı.

VİYANA'DAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'daki müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya İran nükleer anlaşmayı imzalamak için ABD'ye tek bir şart sundu - Son Dakika


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