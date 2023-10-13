Görüntüler bugün çekildi! İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken İran boş durmuyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 6. gününde de devam ediyor. Çatışmalar sonucu bölgede can kaybı artarken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Hamas'ın başlattığı saldırıların arkasında olduğu öne sürülen Tahran yönetimi, olası bir saldırıya karşı Irak sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapmaya başladı.

6 GÜNDÜR ÇATIŞIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze günlerdir bombalanırken İsrail'e tepki gösteren ülkelerden biri de İran olmuştu.

"SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Abdullahiyan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde bölgenin "yeni koşullarla" karşı karşıya kalacağını belirterek, Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA YENİ BİR CEPHE AÇILIR MI?

İran'ın güçlü şekilde Filistinli tarafları desteklemeye devam edeceğini belirten Abdullahiyan, şunları ifade etti: "Bazı Batılı yetkililer, Siyonist rejime (İsrail'e) karşı yeni bir cephenin açılma ihtimalini sordular. Ben de Siyonistlerin savaş suçu işlemeye devam etmesi halinde her türlü ihtimalin direniş safında muhtemel olduğunu söyledim." İranlı Bakan, "diğer direniş safı" ifadesine açıklık getirmese de bunun Lübnan'daki Hizbullah olduğu biliniyor.

SINIRA YIĞINAK YAPIYORLAR

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde İran yönetiminin, olası bir saldırı ihtimaline karşılık olarak Irak sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptığı görüldü.