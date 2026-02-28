"İran Savunma Bakanı ve Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü" iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında, üst düzey isimler asıl hedef olurken, iddialar da gelmeye başladı. Saldırılarda İran ordusunun başındaki iki ismin öldürüldüğü öne sürüldü.

"İRAN'IN İKİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ"

Reuters'a konuşan bölge yetkilileri, "İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, İsrail hava saldırılarında öldürüldü." iddiasında bulundu.

"HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HEDEF ALINDI"

ABD basınından Axios, İran saldırılarına ilişkin yayımladığı son haberde Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı hedef alan saldırılar olduğunu duyurdu. Ancak saldırının sonucunun belli olmadığı iddia edildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI DA HEDEFTEYDİ

Öte yandan yine aynı kaynak İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarını da hedef aldıklarını açıkladı.

ERAKÇİ: BİLDİĞİM KADARIYLA HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HAYATTA

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ise kafa karıştıran bir açıklama geldi. Erakçi, "Bildiğim kadarıyla dini lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hayatta." dedi.

SİVİL KAYIPLAR VAR

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre ise, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokul hedef alındı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ

ABD ve İsrail'in hava saldırılarında Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının öldürüldüğü yönündeki iddialara Tahran'dan yalanlama geldi.

İranlı yetkililer, söz konusu üst düzey isimlerin tamamının hayatta olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu haberleri direncimizi kırmak ve propaganda amacıyla üretiyorlar ve yayıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın henüz düşman kuvvetlerine yönelik cevaba başlamadığı vurgulandı. Bu mesaj, Tahran'ın olası bir misilleme hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı.