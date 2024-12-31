İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak - Son Dakika
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Dünya

İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye'de işgale başlarken İran'ın nasıl bir hamlede bulunacağı uzun süredir merak konusuydu. Güvenlik şefi Ali Ekber Ahmedian, Suriye'de İsrail'le savaşmak için yeni bir grubun ortaya çıkacağını belirtti. Ahmedian "Siyonist rejimin Suriye topraklarını işgal etmesiyle, önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek yeni bir direniş doğuyor" dedi.

31.12.2024 15:30
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İran güvenlik şefi Ali Ekber Ahmedian, devlet medyasının bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de İsrail'le savaşmak için yeni bir grubun ortaya çıkacağını söyledi.

"YENİ BİR DİRENİŞ DOĞUYOR"

IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ahmedian, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını işgal etmesiyle, önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek yeni bir direniş doğuyor" ifadelerini kullandı.

Umman dışişleri bakanıyla yaptığı görüşmede Ahmedian, Tahran'ın uzun süredir müttefiki olan Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden sonra İran'ın İsrail karşıtı direniş ekseninin "zayıflatılmadığını" öne sürdü.

YÜZLERCE HAVA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, Esad'ın düşüşünden bu yana Suriye askeri tesislerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi ve bunların düşman ellere geçmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

ESAD SONRASI İŞGAL BAŞLATTILAR

İsrail birlikleri ayrıca Suriye ile 1967 Arap-İsrail savaşında ele geçirdiği İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri arasında BM tarafından devriye gezilen bir tampon bölgedeki stratejik mevzileri işgal etti. Bu hareket, BM başkanı Antonio Guterres tarafından iki ülke arasındaki 1974 ateşkesinin ihlali olarak tanımlandı.

İran: Suriye\'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak

Politika, İsrail, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    Ne kadar boş konuşan bir ülkü.. İcraat yok kayda değer saldırı yok başlıksız füze atıyor onu da bir gün önceden haber veriyor yarın akşam du saatte de size çay a geliyoruz der gibi 49 5 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    iran sadece islam ülkelerine sesini çıkaran saldıran, gayri müslüman ülkelerinden korkan, onlarla iş tutan bir pers devletidir. 42 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hamas'a, İslâmî Cihad'a, Fhkc'ye, Hizbullah'a Ensarullah'a HaşdiŞabi'ye İDM'na selam DİRENİŞE DEVAM 10 27 Yanıtla
  • Mehmet null:
    İsrail = İran gazel anlatmayın 14 3 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    İran Amerika'nın ve İsrail'in köpekliğini yapıyorlar Savaşmak için değil İsrail e yol açmak için grup kuruyor 11 1 Yanıtla
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