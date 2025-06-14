İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz - Son Dakika
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Dünya

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail\'e yardım ederseniz vururuz
14.06.2025 13:48
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İran, İsrail'e yönelik saldırıları önlemeye çalışmaları halinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu ve Körfez'deki askeri üslerinin hedef alınacağını resmen duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.

İsrail ile İran arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor. İranlı yetkililer, İsrail'e destek verecek ülkeleri açık şekilde uyararak, Orta Doğu ve Körfez'deki ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait askeri üslerin ve savaş gemilerinin hedef alınabileceğini duyurdu.

İsrail'in son saldırılarına karşılık olarak İran, bölgedeki diplomatik ve askeri tansiyonu daha da yükselten açıklamalarda bulundu. İranlı yetkililer, Tel Aviv'e destek vermesi halinde Batılı ülkeleri doğrudan hedef alacaklarını ifade etti.

"MÜZAKERE ANLAMSIZ HALE GELDİ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile yapılması planlanan müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekayi, "Karşı tarafın attığı adım, fiilen müzakere ve diyaloğu anlamsız hale getirdi" diyerek ABD'nin İsrail'e göz yummasının diyalog zeminini ortadan kaldırdığını belirtti.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E DESTEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Mertz ile yaptığı görüşmenin ardından Bloomberg'e verdiği röportajda, İran'a karşı net bir duruş sergiledi. Starmer, "Uzun zamandır İran'ın nükleer programı konusunda endişeliyiz ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını tam olarak tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DA YENİ DÖNEME GİRİLİYOR

İran'ın diplomatik resti, bölgede çok uluslu bir çatışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, İran'ın Batılı ülkelere yönelik tehdidini hayata geçirmesi durumunda Orta Doğu'nun çok daha geniş çaplı bir savaş alanına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, İngiltere, Körfez, Fransa, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Kanpak:
    Ey müslüman ülkeleri neredesiniz? Sizinde birleşmenizin zamanı gelmedimi artık. 30 6 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    it ürür kervan yürür molla bozuntuları 3 11 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    nah vurur arkadaşlar iran shiasi hicbir zaman ehli sunnet muslumanlardan en buyuk dusmani olmaz sebebini bilmek isterseniz youtubeden unlu tarihcilerden dinleyin yavuz sultan selimin iran ile mucadelesini 5 3 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    İngiltere de döneklikte bir numara 6 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    İranın olduğu hiç bir yolda Türkiye Olmamalı Bu Kadar Türkiyeyi Sevmeyen Bir Ülke Olamaz 0 0 Yanıtla
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