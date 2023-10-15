 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Katar'da savaşın seyrini değiştirecek zirve! İran ile Hamas yetkilileri Gazze'deki son durumu ele aldı - Son Dakika

Katar'da savaşın seyrini değiştirecek zirve! İran ile Hamas yetkilileri Gazze'deki son durumu ele aldı

Son Güncelleme: 15.10.2023 09:47

İsrail ile Filistin arasındaki çatışma 9. gününde devam ederken, Katar'da savaşın seyrini değiştirecek bir zirve gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki son durumu değerlendirmek için bir araya geldi.

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artarken, Katar'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumu değerlendirdi.

İRANLI BAKAN İLE BİR ARAYA GELDİLER

Kudüs Press gazetesinin haberine göre; Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin, Katar'ın başkenti Doha'da ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği kaydedildi.

İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, direnişin ve Filistin halkının hedeflerini tümüyle gerçekleştirebilmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. Heniyye, Aksa Tufanı'na yol açan " Batı Şeria'daki katliamlar, suikastlar ve yerleşim politikaları, Mescid-i Aksa'yı bölme ve Yahudileştirme girişimleri başta olmak üzere İsrail'in Kudüs ve Aksa'ya yönelik ihlallerini" ele aldı.

"YENİ BİR TARİH SAYFASI AÇILACAK"

İran heyetine, 16 yıldır devam eden abluka ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi veren Heniyye, "Bu savaştan sonra Filistin davası ve direniş düzeyinde hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak yeni bir tarih sayfası açılacağını" söyledi.

ARAP ÜLKELERİNİN SORUMLULUK ALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Heniyye Gazze'de yaşananlarla ilgili uluslararası toplumun, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Filistin, İsrail, Hamas, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar'da savaşın seyrini değiştirecek zirve! İran ile Hamas yetkilileri Gazze'deki son durumu ele aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:05 İsrail Gazze'yi bu planla işgal edecek! 10 bin askerle Hamas'ı bitirecekler
09:57 Babası Metin Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu'ndan şok sözler: Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur
09:41 Katar'da savaşın seyrini değiştirecek zirve! İran ile Hamas yetkilileri Gazze'deki son durumu ele aldı
09:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ne işiniz var orada?'' demişti! ABD, İsrail'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
08:50 Narkogüç operasyonlarında 190 zanlı gözaltına alındı
08:45 Bomba iddia! Gonca Vuslateri 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile
08:42 ABD'den diplomatlarına Gazze talimatı! Açıklamalarında 3 spesifik ifadeyi kullanmaları yasaklandı
07:49 Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı
07:38 Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06:37 Doğum günü kutlamasından dönen gençler kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 10:42:50. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'da savaşın seyrini değiştirecek zirve! İran ile Hamas yetkilileri Gazze'deki son durumu ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement