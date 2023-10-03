İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki karşılaşma saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi! Maça çıkmadılar - Son Dakika

İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki karşılaşma saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi! Maça çıkmadılar

İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki karşılaşma saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi! Maça çıkmadılar
Son Güncelleme: 03.10.2023 14:34

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi ekibi Al Ittihad ve İran takımı Sepahan arasında oynanması planlanan futbol maçı, Al Ittihad'ın eski İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin heykelinin saha girişinde bulunması nedeniyle sahaya çıkmaması sonrası iptal edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile İran takımı Sepahan arasında planlanan maç, Suudi takımının stadın girişinde İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin heykelinin bulunması nedeniyle maça çıkmayı reddetmesi üzerine ertelendi.

HEYKELİ TÜNELİN ÇIKIŞINA YERLEŞTİRDİLER

Sosyal medyadaki fotoğraflar, Süleymani'nin büstünün tam olarak soyunma odası tünelinin çıkışına konumlandırıldığını gösterdi. İran ve Suudi Arabistan son aylarda gerilimi azaltma çabaları yapmış olsa da ilişkiler hala gerginliğini koruyor. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) açıklamasında, "AFC, oyuncuların, maç hakemlerinin, seyircilerin ve tüm ilgili tarafların güvenliğini sağlama konusundaki taahhüdünü tekrarlıyor" denildi.

İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki Asya Şampiyonlar Ligi maçı saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani, İslam Devrimi Muhafızları'nın yabancı operasyonlar bölümünü ve özel Quds Kuvvetleri'ni komuta ederken 2020 yılı Ocak ayında ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce Orta Doğu'da İran'ın faaliyetlerini yönlendirmede merkezi bir rol oynadı. İran hükümeti tarafından bir kahraman olarak görülse de, Suudiler tarafından İran'ın politikalarının ana mimarı olarak kabul edilmektedir.

İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki Asya Şampiyonlar Ligi maçı saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi
Heykel tünelin önüne konuldu

2016'DAN SONRA İLK KEZ İRAN'DA OYNADILAR

Cristiano Ronaldo'nun Suudi kulübü Al Nassr, 19 Eylül'de Tahran'da bir maç oynadı, bu, bir Suudi kulübünün 2016'dan beri İran'da oynadığı ilk maçtı. İran ve Suudi Arabistan kulüp takımları arasındaki önceki maçlar güvenlik endişeleri nedeniyle tarafsız bölgede oynanmıştır.

İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki Asya Şampiyonlar Ligi maçı saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi
Al Ittihad maça çıkmadı
İran'da maçı iptal ettiren heykel! Dünyaca ünlü futbolcular sahaya çıkmayı reddetti
Kasım Süleymani
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Suudi Arabistan, Futbol, Asya, İran, Politika, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki karşılaşma saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi! Maça çıkmadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran ve Suudi Arabistan takımları arasındaki karşılaşma saha girişindeki heykel yüzünden iptal edildi! Maça çıkmadılar - Son Dakika
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