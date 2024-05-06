İran'da Gökten Balık Yağdı: Doğaüstü Olay mı, Hile mi? - Son Dakika
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Dünya

İran'da Gökten Balık Yağdı: Doğaüstü Olay mı, Hile mi?

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İran'ın Yasuc kentinde yaşanan olayda, şiddetli yağış sırasında gökten balık yağdığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda insanların balıkları topladığı görülürken, olayın gerçekliği tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bu tür olayların hortumların deniz canlılarını taşımasıyla gerçekleşebileceğini belirtirken, bazıları ise sahte bir video olduğunu iddia etti. Benzer bir olayın daha önce Teksas'ta yaşandığı da hatırlatıldı.

06.05.2024 16:58
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İran'da 'Kutsal Kitap'ta yazılmış' bir olay yaşandı. Yağmurla birlikte gökten balık yağdığı görüldü. Yasuc kentinde çekilen bir video, bir adamın arabasından inip yere düşen canlı bir balığı eline aldığını gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, İran'daki insanlar kötü hava koşulları sırasında balık yağmuruna tutuldu. Pazartesi günü Yasuc bölgesindeki şiddetli yağış sırasında yaşandığı iddia edilen bu olayla ilgili videolar hızla yayıldı. Daily Star'a göre, bu tuhaf olay gerçek mi yoksa bir hile mi olduğuna karar vermek izleyicilere kalmış.

Bir videoda, ana yolda duran bir adamın arabasından inip çevresine düşen balıkları topladığı görülüyor. Yere sert bir şekilde çarpmalarına rağmen balıklardan biri hâlâ canlıydı.

Bu tür olaylar, hortumların küçük deniz canlılarını kaldırmasıyla tetiklenebiliyor. İddialara göre bu olay, Yasuc bölgesinde yaşanan bir kasırga sonrası gerçekleşti. Ancak bazıları bunun denizden yeni avlanmış balıkların havaya atılarak viral bir video yaratma çabası olabileceğini düşünüyor.

Sanook'a konuşan bir iklim uzmanı, "Bu olayda doğaüstü bir şey yok. Hortum tarzı fırtınaların bazen balık veya kurbağa gibi canlıları yakalayıp kilometrelerce taşımaları mümkün. Rüzgarın şiddeti azaldıkça, canlılar yağmur suyuyla birlikte yere düşüyor," dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Okyanus bugün İran halkına akşam yemeği sundu," diye yorum yaptı.

Bazı kişiler ise olayı "kutsal kitaplardan fırlamış" olarak nitelendirirken, bazıları 2020'de Tahran'da gökten patlıcan yağdığı videonun sahte çıkmasının ardından şüpheci yaklaşıyor. İran yetkilileri, o videoyla bağlantılı beş kişiyi sahtekarlıkla suçlayarak gözaltına almıştı.

Videoyu çeken kişinin bir balıkçı olması ve sadece onun dikkatini çekmesi, olayın gerçekliğine yönelik şüpheleri artırdı.

Benzer bir olay 2022 Ocak'ta Teksas'ta Texarkana şehrinde de yaşanmış ve çevrede su kaynağı olmamasına rağmen gökten küçük balıklar düşmüştü.

İran yaşanan şiddetli yağış esnasında gökten canlı balık yağdı yağdı
İran yaşanan şiddetli yağış esnasında gökten canlı balık yağdı yağdı
İran yaşanan şiddetli yağış esnasında gökten canlı balık yağdı yağdı

Sosyal Medya, Teksas, Tahran, İran, Doğa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Gökten Balık Yağdı: Doğaüstü Olay mı, Hile mi? - Son Dakika

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