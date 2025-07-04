İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası

İran'daki din adamları, eski ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında çarpıcı bir fetva yayınladı. Bu fetvada, Trump'ın "Tanrı'ya savaş açtığı" gerekçesiyle çarmıha gerilerek öldürülmesi gerektiği savunuluyor.

İranlı din adamları, Trump'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i tehdit ettiği açıklamasına tepki olarak, onu "Tanrı'nın düşmanı" ilan etti. Şeriat hukukuna göre "mohareb" yani "Tanrı'ya savaş açmak" suçu işleyen kişilere, sadece idam değil, aynı zamanda işkence, çarmıha gerilme ve uzuv kesme gibi cezalar da uygulanabiliyor.

Din adamlarından Najmuddin Tabasi, Trump için "Onu vuran el, boğazına da mermi sıkabilir" diyerek geçen yılki suikast girişimine gönderme yaptı. Bir başka din adamı Abdolmajid Kharahaani ise Trump ve Netanyahu'yu öldürmek için bağış kampanyası başlattı. İran basınında, bu kampanyaya destek veren bazı kesimlerin aktif şekilde para topladığı iddia ediliyor.

Bu gelişmeler, Trump'ın ve Netanyahu'nun son açıklamalarının ardından geldi. Trump geçen ay, Hamaney'in nerede saklandığını bildiğini fakat şimdilik hedef almayacağını söylemişti. Netanyahu ise, Hamaney'in öldürülmesinin savaşın sonunu getireceğini iddia etmişti. İranlı din adamları bu açıklamalara karşılık olarak Müslümanlara çağrı yaparak, bu iki liderin "pişman edilmesi" gerektiğini belirtti.

ABD merkezli United Against Nuclear Iran (UANI) örgütü, İran'daki bu tehditlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Eski Florida Valisi Jeb Bush ve İngiliz milletvekili Tom Tugendhat gibi isimler, Trump'a yönelik bu fetvaların Batı'da radikalleri harekete geçirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı'nın bu din adamlarına karşı INTERPOL kırmızı bülteni çıkarması ve terör listesine alması yönünde çağrılar yapıldı. Bu tür tehditlerin hem siyasi liderler hem de siviller açısından ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğuna dikkat çekiliyor.