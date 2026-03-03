İranlı gazeteci Ali Haydari: Saldırılar Tahran'da yoğunlaştı, herkes kentten ayrılmak istiyor - Son Dakika
İranlı gazeteci Ali Haydari: Saldırılar Tahran'da yoğunlaştı, herkes kentten ayrılmak istiyor

İranlı gazeteci Ali Haydari: Saldırılar Tahran\'da yoğunlaştı, herkes kentten ayrılmak istiyor
03.03.2026 13:29
ABD-İsrail ve İran savaşının dördüncü gününde İranlı gazeteci Ali Haydari, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a Tahran'daki son durumu anlattı. Haydari, saldırıların özellikle başkentte yoğunlaştığını, polis merkezlerinin hedef alındığını ve saldırıların ikinci gününden sonra kentten ayrılmak isteyenlerin arttığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, başkent Tahran'daki tabloyu İranlı gazeteci Ali Haydari değerlendirdi. Haydari, hem sahadaki güvenlik durumuna hem de halkın tepkisine dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

"SALDIRILAR TAHRAN'DA YOĞUNLAŞTI, POLİS MERKEZLERİ HEDEFTE"

Ali Haydari, saldırıların özellikle Tahran'da yoğunlaştığını belirterek, "Saldırılar genelde polis merkezlerini hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Başkentte güvenlik noktalarının vurulmasının şehirdeki tedirginliği artırdığını söyleyen Haydari, saldırıların ilk günlerinden itibaren kent genelinde alarm halinin hissedildiğini aktardı.

"İKİNCİ GÜNDEN SONRA KENTTEN AYRILMA ÇABASI ARTTI"

Haydari, saldırıların ikinci gününden sonra Tahran'dan ayrılmak isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşandığını belirtti. "Herkes Tahran'dan gitmeye çalışıyor" diyen Haydari, buna rağmen şehirde kalanların büyük bölümünün devlete destek veren kişiler olduğunu ifade etti.

"MEYDANLARDA DEVLETE DESTEK, HALKTAN 'GÜVENLİ BARIŞ' MESAJI"

Başkentte büyük meydanlarda toplanan kalabalıkların İran devletine destek verdiğini söyleyen Haydari, halkın temel talebinin kalıcı ve güvenli bir barış olduğunu vurguladı. "Biz güvenli bir şekilde barış istiyoruz, barış yaptıktan sonra tekrar saldırıya başlamalarını istemiyoruz" diyen Haydari, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerin ise İran'ı yansıtmadığını belirterek, "Trump dansı yapan kişiler İran'da değil, ABD'de veya başka ülkelerde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail, Tahran, Güncel, Dünya, Polis, İran, Son Dakika

