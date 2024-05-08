Kadın Kılığına Girerek Ülkeden Kaçmaya Çalışan Ukraynalı Adam Yakalandı - Son Dakika
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Dünya

Kadın Kılığına Girerek Ülkeden Kaçmaya Çalışan Ukraynalı Adam Yakalandı

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Ukrayna'da zorunlu askerlikten kaçmak için kız kardeşinin pasaportunu taşıyan bir adam, iri yapısı nedeniyle sınırda yakalandı. Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmeleri yasak. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede ilgi çekti.

08.05.2024 12:59
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Kadın gibi giyinen ve kız kardeşinin pasaportunu taşıyan Ukraynalı bir adam, ülkeden kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

İRİ YAPISI ELE VERDİ

44 yaşındaki adam, iri yapılı fiziğinden şüphelenilince Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından Romanya sınırında durduruldu. Yetkililer, şahsın zorunlu askerlikten kaçmak için bu yola başvurduğunu ifade etti.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da mevcut yasalara göre, 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmeleri yasak. Bu yaş aralığındaki her erkeğin Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna ordusuna katılması isteniyor.

Orta Ukrayna'nın Zolotonosha kentinden Sergei adındaki makyajlı adam, siyah bir peruk, siyah bir etek ve yeşil bir tişörtle yakalandı.

"BÜYÜLEYİCİ SERGİETTA"

Sosyal medyadan bir video yayınlayan Sınır Muhafızları, "Büyüleyici Sergietta yurtdışına bir gezi planladı. 44 yaşındaki Zolotonsha sakini, kadın kılığına girerek kız kardeşinin pasaportuyla Romanya sınırını geçmeye çalıştı" açıklamasında bulundu.

Pazartesi günü sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede 15 bine yakın görüntülenme aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu videonun altına "Harika, ajan 007" yorumunda bulundu.

Bir diğeri ise "Kız kardeşin şimdi ne yapacak?" diye sordu.

UKRAYNA'DA ZORUNLU ASKERLİK

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana yaklaşık 30 kişi kaçmaya çalışırken öldü. Ukrayna Sınır Muhafızlarına göre her gün yaklaşık 10 kişi zorunlu askerlikten kaçmaya çalıştıkları için gözaltına alınıyor.

Geçen yılın Kasım ayında BBC, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 20 bin erkeğin Ukrayna'dan kaçtığını bildirdi.

Ukrayna'da erkekler, tıbbi şartlara uygun olmaması, kişinin üç veya daha fazla çocuğa bakması, tek başına bir çocuk yetiştirmesi veya engelli bir çocuk büyütmesi durumunda zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutuluyor.

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Son Dakika Dünya Kadın Kılığına Girerek Ülkeden Kaçmaya Çalışan Ukraynalı Adam Yakalandı - Son Dakika

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