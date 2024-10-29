İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Cumhuriyet Bayramı" coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Cumhuriyet Bayramı" coşkusu

İrlanda\'nın başkenti Dublin\'de "Cumhuriyet Bayramı" coşkusu

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona İrlanda Meclisi, İrlanda Senatosu ve İrlanda Dışişleri Bakanlığından davetlilerin yanı sıra Türk vatandaşlar da katıldı.

29.10.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

CUMHURİYET COŞKUSU İRLANDA'DA DA YAŞANDI

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yılı münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda, bu anlamlı gün coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde Herbert Park Otelindeverilen resepsiyona İrlanda Meclisi, İrlanda Senatosu ve İrlanda Dışişleri Bakanlığından davetlilerin yanı sıra bu ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile Türk vatandaşları katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

BÜYÜKELÇİ OLCAY KONUŞMA YAPTI

Türkiye ve İrlanda'nın ulusal marşların çalınmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Olcay, Türkiye-İrlandaikili ilişkileri üzerinde durdu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolladığı bayram tebrik mesajını okudu. Büyükelçi konuşmasında ayrıca TUSAŞ'a yönelik terörsaldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Resepsiyonda, İrlanda adına konuşan Senatör Gerry Horkan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerdeen iyi dönemin yaşanmakta olduğunu, ticari ilişkilerin keza güçlü olduğunu, 2024'te 163 binden fazla İrlandalının tatilini Türkiye'de geçirdiğini, 20 bin dolayında İrlandalının Türkiye'de mülk sahibi olduğunu, iki ülke arasında beş havayolu şirketi üzerinden bağlantısallığın mükemmel düzeyde olduğunu, Türkiye'nin 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunun önemli bir katkı olduğunu, Türkiye'de yaşanan son terör saldırısı dolayısıyla bu vesileyle taziyelerini sunmak istediğini ifade etmiştir.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Aynı akşam Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehrin merkezindeki Liffey Nehri üzerinde yer alan Dublin'in sembollerindenSamuel Beckett Köprüsü, Türk bayrağı yansıtılarak ışıklandırılacak. Bu görsel şölen çok sayıda izleyicinin köprüde bir araya gelmesine de vesile olacak.

Cumhuriyet Bayramı, Diplomasi, Politika, Kültür, Dublin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İrlanda'nın başkenti Dublin'de 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Cumhuriyet Bayramı" coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.