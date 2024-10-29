İrlanda\'nın başkenti Dublin\'de "Cumhuriyet Bayramı" coşkusu

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

CUMHURİYET COŞKUSU İRLANDA'DA DA YAŞANDI

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yılı münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda, bu anlamlı gün coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde Herbert Park Otelindeverilen resepsiyona İrlanda Meclisi, İrlanda Senatosu ve İrlanda Dışişleri Bakanlığından davetlilerin yanı sıra bu ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile Türk vatandaşları katıldı.

BÜYÜKELÇİ OLCAY KONUŞMA YAPTI

Türkiye ve İrlanda'nın ulusal marşların çalınmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Olcay, Türkiye-İrlandaikili ilişkileri üzerinde durdu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolladığı bayram tebrik mesajını okudu. Büyükelçi konuşmasında ayrıca TUSAŞ'a yönelik terörsaldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Resepsiyonda, İrlanda adına konuşan Senatör Gerry Horkan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerdeen iyi dönemin yaşanmakta olduğunu, ticari ilişkilerin keza güçlü olduğunu, 2024'te 163 binden fazla İrlandalının tatilini Türkiye'de geçirdiğini, 20 bin dolayında İrlandalının Türkiye'de mülk sahibi olduğunu, iki ülke arasında beş havayolu şirketi üzerinden bağlantısallığın mükemmel düzeyde olduğunu, Türkiye'nin 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunun önemli bir katkı olduğunu, Türkiye'de yaşanan son terör saldırısı dolayısıyla bu vesileyle taziyelerini sunmak istediğini ifade etmiştir.

Aynı akşam Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehrin merkezindeki Liffey Nehri üzerinde yer alan Dublin'in sembollerindenSamuel Beckett Köprüsü, Türk bayrağı yansıtılarak ışıklandırılacak. Bu görsel şölen çok sayıda izleyicinin köprüde bir araya gelmesine de vesile olacak.